شاهد: نجم فريق الإمارات بوغاتشار بطلاً للمرحلة قبل الأخيرة في طواف فرنسا..لكن فينغيغارد يخطف الصدارة

بقلم: يورونيوز

تفوّق السلوفيني تادي بوغاتشار على حامل اللقب يوناس فينغيغارد وفاز بالمرحلة السادسة من النسخة الـ110 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، لكن الدنماركي خطف القميص الأصفر وصدارة الترتيب العام بحلوله ثانياً.

فاز السلوفيني تادي بوغاتشار، بطل نسختي 2020 و2021 السبت، بالمرحلة العشرين قبل الأخيرة من النسخة 110 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، فيما ضمن الدنماركي يوناس فينغيغارد نظرياً الاحتفاظ باللقب باستثناء سقوط أو وقوع حادث الأحد في المرحلة الاخيرة.

ويتبقى أمام الدنماركي إنهاء المرحلة الاخيرة التقليدية التي تربط الأحد بين سان كونتان أو إيفلين وساحة الشانزليزيه في العاصمة باريس على مسافة 115,5 كلم، كي يتوج بلقبه الثاني على التوالي في الطواف الفرنسي العريق، كون الفارق بينه وبين مطارده المباشر بوغاتشار 7 دقائق و29 ثانية.

وقطع بوغاتشار مسافة المرحلة العشرين التي بلغت 133,5 كلم بين بلفور ولو ماركستاين فيليرينغ بزمن 3 ساعات و27 دقيقة و18 ثانية متقدماً بالسرعة النهائية على النمسوي فيليكس غال وفينغيغارد.

وقال بوغاتشار عقب الفوز: "اليوم استعدت قوتي، أخيراً. كنت مرتاحاً من البداية حتى النهاية، بعد أيام عدة صعبة جداً على الدراجة".

وأضاف "أنا سعيد جداً لأنني تمكنت من الانطلاق بسرعة كبيرة في الأمتار النهائية بهذا الشكل".

وتابع دراج فريق الامارات : "في الأمتار الأخيرة، انتظرت عودة آدم (ييتس) وشقيقه (سيمون). لقد ساعدني جيداً في السرعة النهائية، كان الامر سهلا معه. أنا سعيد جداً بما قدمه الفريق في هذا الطواف. الاوقات التي أمضيناها في الحافلة ستبقى أفضل ذكرياتي".

ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة العشرين قبل الاخيرة:

1- السلوفيني تادي بوغاتشار 3:27.18 ساعات

2- النمسوي فيليكس غال التوقيت ذاته

3- الدنماركي يوناس فينغيغارد التوقيت ذاته

4- البريطاني سايمون ييتس التوقيت ذاته

5- البريطاني آدم ييتس بفارق 7 ثوانٍ

الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

- الدنماركي يوناس فينغيغارد 79:16.38 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 7:29 دقائق

3- البريطاني آدم ييتس بفارق 10:56 د

4- البريطاني سايمون ييتس بفارق 12:23 د

5- الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 12:57 د