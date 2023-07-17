منظمو طواف فرنسا يُحذرون المشجعين من إلتقاط صور سيلفي بعد حوادث مروعة

بقلم: يورونيوز

حث المنظمون المشجعين لطواف فرنسا للدراجات على التصرف بشكل أفضل في أكبر سباق للدراجات بعد الحادث الكبير الذي شوّه المرحلة الخامسة عشرة يوم الأحد.

تمّت دعوة عشاق ومشجعي طواف فرنسا للدراجات بإلتزام المزيد من الوعي والحذر خلال متابعتهم للسباق على خلفية الحادث الأخير الذي أدّى إلى تراكم عدد من الدراجين بعد أن حاول أحد الشجعين أخذ صورة "سيلفي" أثناء مرور الدراجين.

حث المنظمون المشجعين لطواف فرنسا للدراجات على التصرف بشكل أفضل في أكبر سباق للدراجات بعد الحادث الكبير الذي شوّه المرحلة الخامسة عشرة يوم الأحد.

ووقع الحادث الأخير بعد 51 كيلومترا عندما لمس مشجع على جانب الطريق من دون قصد المتسابق الأمريكي سيب كوس مما أدى إلى سقوطه أرضا.

في العادة يتجمع المشجعون على جوانب الطرق وفي القرى حيث يمر الدراجون، وهو تقليد يُمثل "سحر" كل مرحلة من مراحل الطواف، لكن يمكن للعديد من المشجعين تحمل الكثير من المخاطر، بما في ذلك ركضهم جنبًا إلى جنب مع الدراجين في مراحل الصعود الجبلية.

أدى هذا الحادث الأخير، الذي تسبب في سقوط حوالي عشرين دراجا، إلى خروج عدة فرق عن صمتها حيث ناشدت الأنصار بتوخي الحذر.

بعد الحادث بوقت قصير، أعاد حساب تويتر الرسمي للجولة نشر تغريدة تحمل مقطع فيديو يظهر مشجعا كاد أن يلمس دراجا عن عن طريق الخطأ بواسطة يده الممدودة. وحث المنظمون المشجعين على الانتباه لسلامة الدراجين.

الفائز بالترتيب العام لطواف فرنسا للدراجات قال: "من فضلكم .. استمتعوا بالسباق فقط". وأكد جوناس فينغارد: "أود أن أخبر المشجعين بضرورة الإستمتاع بالسباق وأن يكونوا هناك لتشجيعنا دون الوقوف على الطريق أو رش الجعة علينا".

"رجاءا كونوا حذرين لكي تظل الحفلة حفلة للفرسان، ولكن أيضًا من أجلكم .. لستم بحاجة إلى هاتف محمول لتخليد ذكريات مبهرة"، قال فريق كوفيديس وسط تقارير لم يتم التحقق منها أن المشجع الذي تسبب في الحادث كان يلتقط صورة سيلفي.

من جهته قال فريق "إينيوس غرينادييه": "من فضلكم ... إمنحوا الدراجين مساحة للسباق"، كما طلب المنظمون من المشجعين "الانتباه إلى الدراجين" بعد الحادث الذي لم يؤد حتى الآن إلى انسحاب أي دراج.

قبل عامين، تسبب مشجع في سقوط عدة دراجين في حادث تكدس هائل بعد لوّح بيافطة كبيرة من الورق المقوى بينما كان يميل بجسمه إلى طريق الدراجين.