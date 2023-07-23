فُجع بابنه الذي قضى ودفن بغيابه.. جندي كونغولي يفتح النار على المتجمعين في العزاء ويقتل 13 شخصاً

بقلم: يورونيوز

الجندي الغاضب، وهو عنصر في القوات البحرية، أطلق النار على مدنيين تجمّعوا مساء السبت في موقع العزاء حيث كان ابنه فد قضى ودفن في غيابه، قبل يوم من وصوله إلى القرية، وكانت غالبية الضحايا من الأطفال.

قَتل جندي كونغولي مفجوع 14 مدنياً على الأقل غالبيتهم من الأطفال، بعدما فتح عليهم النار في قرية في شمال شرق الكونغو الديموقراطية التي تشهد نزاعا، وفق ما أفاد الجيش ومصادر محلية الأحد.

الجندي وهو عنصر في قوات البحرية فُجع بابنه الذي قضى ودفن بغيابه قبل يوم من وصوله إلى قرية نياكوفا، التي تشتهر بصيد السمك وتقع في نطاق منطقة دجوغو، على بعد حوالى 65 كيلومتراإلى الشرق من بونيا، عاصمة إقليم إيتوري.

وإقليم إيتوري هو من المناطق التي تشهد أعمال عنف واسعة النطاق في شرق الكونغو الديموقراطية وتكثر فيها الهجمات الدامية.

وقال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت جول نغونغو في تصريح لوكالة فرانس برس إن الجندي الغاضب "أطلق النار على مدنيين" تجمّعوا مساء السبت "في موقع العزاء حيث كان ابنه فد قضى ودفن من دون علمه".

وكان الجندي في الخدمة مع وحدته في غوبو التي تبعد حوالى 55 كيلومتراً.

وقال المتحدث إن حصيلة القتلى "13 بينهم طفلاه. الجندي فار ومطلوب" للمحاكمة. وأكد "مرصد الأمن في كيفو"، وهو مركز مرموق يعنى برصد النزاعات، ملابسات المأساة وقال إن حصيلة القتلى تشمل "عشرة أطفال وامرأتين قيل إنهما شاركتا في مراسم دفن ابنه الذي قضى بغيابه".

وقال باهاتي فرانك وهو مسؤول في منظمة شبابية في تصريح لوكالة فرانس برس إن 13 شخصاً قتلوا بالرصاص من مسافة قريبة "بينهم تسعة أطفال قضوا على الفور".

وأشار مسؤول محلي إلى ارتفاع الحصيلة إلى 14 قتيلاً بعدما قضت ضحية إضافية صباح الأحد متأثرة بجروحها.

منذ عقود تنشط عشرات الجماعات المسلحة المحلية والأجنبية في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، نتيجة الحروب الإقليمية التي دارت في التسعينيات ومطلع القرن الحادي والعشرين.