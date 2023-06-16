شاهد ما خلّفته الفيضانات من دمار شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية

ضاع كل شيء تقريبا بسبب الفيضانات الجارفة والانهيارات الأرضية، التي ضربت قريتي بوشوشو ونياموكوبي في الجزء الشرقي لجمهورية الكونغو الديمقراطية الشهر الماضي. حين نشاهد أثر الكارثة الطبيعية اليوم، يصعب التصديق بأنه قبل ما يزيد عن الشهر بقليل، كانت توجد قرية تحت هذه الأنقاض والصخور والأوحال.

وقد انتاب الناجين اليأسُ من وصول المساعدات إليهم، والتي يبدو أنها ذهبت إلى غير مستحقيها، إذ يقول المحامي إيريك دنيا الذي ينظر في مزاعم تتعلق بالاحتيال لمصلحة نائب في البرلمان: "لقد وجد أعضاء اللجان المكلفين بإدارة الأزمة فرصة لأن يتحولوا إلى أغنياء، على ظهور ضحايا الكارثة الطبيعية".