شاهد: ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق التربة في الهند إلى 27 قتيلا وخمسين مفقودا

بقلم: يورونيوز

منذ بداية الرياح الموسمية في الهند في أوائل حزيران/يونيو تسببت الفيضانات وانزلاقات التربة في مقتل العشرات في البلاد.

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انزلاق هائل للتربة في ولاية ماهاراشترا بوسط في غرب الهند إلى 27 قتيلا الأحد بينما ما زال خمسون شخصا في عداد المفقودين، كما أعلنت السلطات.

وأدت الأمطار الموسمية الغزيرة في رايغاد بمنطقة التلال والغابات، التي تبعد حوالى مائة كيلومتر عن بومباي إلى حدوث مزيد من الانهيارات الأرضية.

وصرح المسؤول المحلي يوجيش مهاسي الأحد "أحصينا 27 جثة حتى الآن، وما زال ما بين 50 و60 شخصا مفقودين، لكن هناك مشاكل كثيرة في أعمال الإنقاذ في الموقع".

وكانت الحصيلة السابقة قد تحدثت عن مقتل 16 شخصا على الأقل.

وقال مهاسي إن القرية الصغيرة المعزولة تبعد حوالى خمسة كيلومترات عن أقرب طريق. وأضاف "لا يمكن لأي معدات ثقيلة الوصول إلى هذا الموقع وليس لدينا سوى آلات صغيرة والجزء الأكبر من العمل يجب أن ينجز يدويا".

وتابع المصدر نفسه أن "الأمطار الغزيرة التي لم تتوقف في المنطقة تجعل العملية أصعب"، مشيرا إلى أنه ليس متفائلا بإمكانية العثور على المزيد من الناجين في اليوم الرابع من عملية الإنقاذ الجارية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عائلات بأكملها لقيت حتفها. ومنذ بداية الرياح الموسمية بالهند في أوائل حزيران/يونيو تسببت الفيضانات وانزلاقات التربة بمقتل العشرات في البلاد.

ويعتقد خبراء أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم ظواهر جوية قصوى في العالم.