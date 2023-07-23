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شاهد: القصف الروسي يستهدف "كاتدرائية التجلي" في أوديسا والمدرجة على لائحة اليونسكو

استهداف كاتدرائية أوديسا
استهداف كاتدرائية أوديسا Copyright Oleksandr GIMANOV / AFP
بقلم:  يورونيوز

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية "دمرت كاتدرائية التجلي، الواقعة في الوسط التاريخي لأوديسا، والخاضعة لحماية اليونسكو. جريمة حرب لن تنسَ ولن تغفر".

اعلنت كييف أن الضربات الروسية "دمرت" كاتدرائية أرثوذكسية كانت مدرجة على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" في مركز المدينة التاريخي واصفة ذلك بـ "جريمة حرب".

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية "دمرت كاتدرائية التجلي، الواقعة في الوسط التاريخي لأوديسا، والخاضعة لحماية اليونسكو. جريمة حرب لن تنسَ ولن تغفر".

وأكدت أوكرانيا إصابة 19 شخصا بينهم أربعة من الأطفال في هجوم صاروخي روسي ليل السبت الأحد على أوديسا وأدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل. وأوضحت إلادارة الإقليمية لأوديسا "أصيب 19 شخصا بينهم أربعة أطفال"، مشيرة إلى أنه "يتم جمع معلومات إضافية عن الآثار والضحايا".

من جهتها أكدت موسكو أنها دمرت كل الأهداف المحددة في مدينة أوديسا الأوكرانية مشيرة إلى أن المواقع المستهدفة كانت تعد "لهجمات ارهابية" ضد روسيا.

وقال الجيش الروسي "شنت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة ليلا (..) على منشآت تم فيها الإعداد لهجمات إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة"، مؤكدا أنه "تم تدمير جميع الأهداف المحددة".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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