بقلم: يورونيوز

الجزائر تستدعي سفيرة الدنمارك والقائم بأعمال سفارة السويد للاحتجاج على الإساءة للمصحف

أعلنت الجزائر الإثنين أنها استدعت سفيرة الدنمارك والقائم بأعمال سفارة السويد لديها للاحتجاج على توالي حوادث الحرق والإساءة للمصحف في كوبنهاغن وستوكهولم.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية "على أثر توالي حوادث الحرق والإساءة للمصحف الشريف في كل من كوبنهاغن وستوكهولم، استدعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم (الإثنين)، سفيرة الدنمارك لدى الجزائر والقائم بأعمال سفارة السويد بالجزائر، لإبلاغهما احتجاج الجزائر الرسمي".