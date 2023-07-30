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عاجل. الدنمارك تريد فرض قيود قانونية على احتجاجات يتخللها حرق نسخ من القرآن

حرق القرآن في الدنمارك
حرق القرآن في الدنمارك Copyright Olafur Steinar Gestsson/Olafur Steinar Rye Gestsson
بقلم:  يورونيوز

الدنمارك تريد فرض قيود قانونية على احتجاجات يتخللها حرق نسخ من القرآن

أعلنت الحكومة الدنماركية الأحد أنها ستدرس سبلا قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها في بعض الظروف حرق نسخ من الكتب المقدسة، مشيرة إلى مخاوف أمنية بعد ردود عنيفة على تحركات في الدنمارك والسويد تخللها تدنيس للقرآن.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الحكومة ترغب في "درس" إمكان التدخل في حالات تشتمل "على إهانة دول وثقافات وديانات أخرى، وقد تكون لها تداعيات سلبية ملحوظة على الدنمارك، وخصوصا على الصعيد الأمني"، لافتة إلى أن تظاهرات مماثلة يستغلها متطرفون وتثير الانقسام.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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