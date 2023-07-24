بقلم: يورونيوز

باريس سان جرمان يسمح للهلال السعودي بالتحدث مع مبابي مقابل عرض 300 مليون يورو

سمح باريس سان جرمان لنادي الهلال السعودي بالتحدّث مع مهاجمه الدولي كيليان مبابي، بعد اقتراحه 300 مليون يورو (333 مليون دولار) على بطل فرنسا لضمّ هداف مونديال 2022 إلى صفوفه، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس الإثنين من مصدر قريب من المفاوضات.

وتلقى نادي العاصمة المملوك قطرياً منذ 2011 خطاباً من الهلال يتضمّن عرضاً صريحاً وطلب السماح باقتراح عقد على مبابي. ولا يمكن لهكذا عقد أن يتمّ إلا بموافقة اللاعب الذي لم يعبّر البتة عن رغبته بالانتقال إلى الدوري السعودي، خلافاً لرغباته السابقة بحمل ألوان ريال مدريد الإسباني.