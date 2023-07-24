قصف "مركز الأعمال" في موسكو بطائرة مسيرة بعد يوم من تعهد زيلينسكي بالرد على استهداف أوديسا

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رئيس بلدية موسكو يؤكد أن القصف بالمسيّرات لم يسفر عن خسائر بشرية أو "دمار كبير"



قال رئيس بلديّة موسكو سيرغي سوبيانين فجر الاثنين على تلغرام "اليوم قرابة الساعة 04,00 (01,00 بتوقيت غرينتش) تمّ الإبلاغ عن غارات (شنّتها) طائرات بلا طيّار على مبنيَين غير سكنيّين. لا يوجد دمار جسيم أو ضحايا. جميع خدمات الطوارئ تعمل في مكان الواقعة".

وبثت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء لقطات فيديو لمركز الأعمال تُظهر بعض الأضرار في الجزء العلوي من المبنى الكبير الذي تم إغلاق الطريق المؤدّي إليه.

وتحدّثت موسكو عن تعرّضها لهجمات عدّة بطائرات بلا طيّار هذا العام، استهدف أحدها الكرملين في أيّار/مايو.

في بداية تموز/يوليو الجاري، أعلنت روسيا إسقاط خمس طائرات مسيّرة قرب موسكو، محمّلة أوكرانيا المسؤولية عن ارتكاب "عمل إرهابي" أدّى إلى اضطراب الحركة في مطار فنوكوفو الدولي القريب من العاصمة.