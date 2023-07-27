هجوم روسي ليلي على أوديسا.. إيطاليا تصنف مجاعة الثلاثينيات في أوكرانيا "إبادة جماعية"

08:04

مجلس الشيوخ الإيطالي يصنّف مجاعة ثلاثينيات القرن الماضي في أوكرانيا "إبادة جماعية "

صوّت مجلس الشيوخ الإيطالي الأربعاء لصالح تصنيف الهولودومور، المجاعة التي تعتبر كييف أن السلطات السوفياتية تسبّبت بها وأدت إلى موت الملايين في أوكرانيا في ثلاثينيات القرن العشرين، "إبادة جماعية".

وتم تبني القرار بـ130 صوتا وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت ومن دون أصوات معارضة، وكانت لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة السفلى للبرلمان قد صادقت في شباط/فبراير على نص مماثل.

وأعرب وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا عن شكره في منشور على منصة تويتر التي تقرّر تغيير تسميتها إلى "إكس".

وكتب كوليبا بالإيطالية "ألف شكر"، مشدّدا على أن الخطوة "تعيد إرساء العدالة التاريخية وتكرّم ملايين الضحايا، وتحذّر الأجيال المقبلة من (خطورة) جريمة الإبادة الجماعية".

تعتبر كييف الهولودومور التي وقعت بين عامي 1932 و1933 ومعناها بالأوكرانية "الموت من الجوع"، إبادة جماعية متعمّدة نفّذها نظام الزعيم الشيوعي جوزيف ستالين بنيّة القضاء على طبقة الفلاحين.

تنفي موسكو صحة رواية كييف، وتضع الأحداث في سياق مجاعات ضربت مناطق عدة في وسط آسيا وروسيا.