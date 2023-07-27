هجوم روسي ليلي على أوديسا.. إيطاليا تصنف مجاعة الثلاثينيات في أوكرانيا "إبادة جماعية"

تستهدف الهجمات الروسية موانئ أوديسا على نحو متكرر منذ انسحاب موسكو من مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الأسبوع الماضي.
تستمر المواجهات بين أوكرانيا وروسيا على أكثر من جبهة، تزامنًا مع حرب مسيّرات بين الجانبين.
وتحاول موسكو تكثيف الهجمات على ميناء أوديسا المخصص لنقل الحبوب، بعد فشل التوصل لتجديد اتفاق الحبوب بين الجانبين.
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مجلس الشيوخ الإيطالي يصنّف مجاعة ثلاثينيات القرن الماضي في أوكرانيا "إبادة جماعية"
صوّت مجلس الشيوخ الإيطالي الأربعاء لصالح تصنيف الهولودومور، المجاعة التي تعتبر كييف أن السلطات السوفياتية تسبّبت بها وأدت إلى موت الملايين في أوكرانيا في ثلاثينيات القرن العشرين، "إبادة جماعية".
وتم تبني القرار بـ130 صوتا وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت ومن دون أصوات معارضة، وكانت لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة السفلى للبرلمان قد صادقت في شباط/فبراير على نص مماثل.
وأعرب وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا عن شكره في منشور على منصة تويتر التي تقرّر تغيير تسميتها إلى "إكس".
وكتب كوليبا بالإيطالية "ألف شكر"، مشدّدا على أن الخطوة "تعيد إرساء العدالة التاريخية وتكرّم ملايين الضحايا، وتحذّر الأجيال المقبلة من (خطورة) جريمة الإبادة الجماعية".
تعتبر كييف الهولودومور التي وقعت بين عامي 1932 و1933 ومعناها بالأوكرانية "الموت من الجوع"، إبادة جماعية متعمّدة نفّذها نظام الزعيم الشيوعي جوزيف ستالين بنيّة القضاء على طبقة الفلاحين.
تنفي موسكو صحة رواية كييف، وتضع الأحداث في سياق مجاعات ضربت مناطق عدة في وسط آسيا وروسيا.
حاكم: تعرض البنية التحتية لموانئ أوديسا بأوكرانيا لهجوم روسي ليلي
قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية إن روسيا قصفت البنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا في هجوم صاروخي الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل حارس وإلحاق أضرار بمحطة للشحن.
وتستهدف الهجمات الروسية موانئ أوديسا على نحو متكرر منذ انسحاب موسكو من مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الأسبوع الماضي.
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