الشرطة الكولومبية تقتل قردين هربا من حديقة حيوانات في بيريرا

بقلم: يورونيوز

أعلنت الشرطة الكولومبية الاثنين أنها قتلت قردين من نوع شمبانزي هربا من حديقة حيوانات في مدينة بيريرا، وسط غرب البلاد.

هرب القردان مساء الأحد من حديقة حيوانات أوكوماري، وبعد البحث عنهما لنحو ثلاث ساعات، عثر عناصر الشرطة على "بانشو"، وهو ذكر يزيد عمره عن 20 عاماً على بعد حوالى 2,5 كيلومتراً من الحديقة.

وأوضحت العقيد في الشرطة ألكسندرا دياز أنّ الشمبانزي حاول مهاجمة حارس حديقة حيوانات أخرى، مما دفع عناصر الشرطة إلى قتله.

وقالت في حديث إلى إذاعة "بلو راديو" إنّ الحيوان توجّه بعنف نحو الحارس والعناصر الذين كانوا برفقته".

ورداً على سؤال عما إذا استُخدمت السهام المهدئة لإيقاف القرد، أكدت أنّ الأمر صدر بقتله لأنه كان سيهاجم أحد الأشخاص.

وأشارت دياز إلى أنّ القرد الآخر وهو أنثى تُدعى "تشيتا" قتلت في منطقة مجاورة لحديقة الحيوانات، من دون التطرق إلى تفاصيل إضافية.

وفي رسالة نُشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أبدت حديقة الحيوانات أسفها لمقتل القردين مشيرةً إلى أنهما "حظيا بإعجاب ومحبة مختلف زوار الحديقة لسنوات عدة".

ويبدو أنّ القردين تمكنا من الفرار بسبب خطأ اقترفه أحد الأشخاص، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وطالب نشطاء في مجال حقوق الحيوان النيابة العامة بفتح تحقيق في الحادثة.