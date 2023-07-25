شاهد: أول باندا وُلدت في فرنسا تستعد للسفر إلى الصين

بقلم: يورونيوز

يعود يوان منغ، أول صغير باندا يولد في فرنسا في حديقة حيوان بوفال، إلى قفص النقل الخاص به قبل السفر إلى الصين. ستقلع الباندا من مطار رواسي برفقة حارس وطبيب بيطري.

في حديقة حيوانت بوفال يودع الزوار الباندا الذي يبلغ من العمر 6 سنوات وهو يستعد للمغادرة مع باقي أفراد عائلته الأربعة على متن طائرة خاصة.

وستصل العائلة إلى مركز أبحاث في الصين التي تملك جميع حيوانات الباندا حول العالم بفضل "سياسة الباندا".

تمسح هذه السياسة التي بدأت في 1950 للصين بفرض عوائد مادية كبيرة من الدول التي تقيم فيها الباندا او تلد فيها.