شاهد: خروج عشرات الحيتان إلى رمال ساحل غرب أستراليا

بقلم: يورونيوز

تجمع العشرات من الحيتان الطيارة التي وصل عددها إلى 70 حوتاً بشاطئ في غرب أستراليا بالقرب من مدينة ألباني.

وقال متحدث باسم إدارة التنوع البيولوجي الأسترالية إنها تعمل على إيجاد حل طارئ لإعادة الحيتان إلى المياه.

وطالب المتحدث الرواد بالابتعاد عن الشاطئ في الوقت الحالي حرصاً على سلامتهم وسلامة الحيتان.

ونشرت خدمات الحياة البرية الأسترالية صورة لعدد كبير من تلك الحيتان خلال تواجدها بالمياه الضحلة على غير المعتاد قبل توجههم إلى رمال الشاطئ.

وعادة ما تتكرر حوادث خروج مجموعات من الحيتان إلى الشاطئ في أستراليا، حيث نفق 500 حوت بعد خروجهم من المياه على شاطئ جزر شاثام في أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

ولم يتمكن العلماء حتى الآن من تحديد سبب واضح لخروج الحيتان إلى الشواطئ بشكل جماعي ولكن البعض يرجح تقطع السبل بهم وضلهم طريق العودة إلى المياه الدافئة بعد الحصول على غذاء بالقرب من الساحل.