EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

فيديو: ضبط أسلحة في أحد سجون الإكوادور شهد أعمال شغب مميتة

الشرطة في الإيكوادرو تصادر عشرات البنادق والذخيرة من السجن
الشرطة في الإيكوادرو تصادر عشرات البنادق والذخيرة من السجن Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز

نشرت الشرطة والقوات المسلحة الإكوادورية لقطات للأسلحة والذخيرة التي تم الاستيلاء عليها من سجن "غواياس 1" في مدينة غواياكيل، حيث توفي ما لا يقل عن 31 سجينًا في أعمال شغب اندلعت في نهاية الأسبوع.

نشرت الشرطة والقوات المسلحة الإكوادورية لقطات للأسلحة والذخيرة التي تم الاستيلاء عليها من سجن "غواياس 1" في مدينة غواياكيل الساحلية. 

قالت السلطات إن نحو 2700 جندي اقتحموا يوم الثلاثاء سجنًا في الإكوادور، واستعادوا السيطرة على المنشأة. 

كما قال مكتب المدعي العام إن المعركة الأخيرة بين العصابات المتنافسة في سجن "غواياس 1" المكتظ والمليء بالعنف في مدينة غواياكيل خلفت 31 قتيلاً و 14 جريحًا، وهو ما يزيد عدد القتلى في وقت سابق عن 18.

viber

تنتشر أعمال الشغب بانتظام بين عصابات السجون التي لها صلات بتجار المخدرات في الإكوادو، البلد الذي بدا مؤخرًا كلاعب رئيسي في تجارة الكوكايين في أمريكا الجنوبية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

مواضيع إضافية

شاهد | فوضى المناخ.. هطول كثيف للثلوج في ألمانيا ونيران مستعرة تحاصر حوض المتوسط

اكتشاف نوع جديد من أفعى البوا القزمية في منطقة الأمازون الإكوادورية

مستوى قياسي لصادرات الأسلحة الفرنسية في 2022 بفضل مقاتلة رافال

أخبار العالم أسلحة الإكوادور أخبار سجون