شاهد: أول امرأة متحولة جنسيا تفوز بلقب ملكة جمال هولندا

بقلم: يورونيوز

أعربت ريكي كوله، البالغة 22 عاما عن سعادتها الغامرة ورغبتها بأن تكون "صوتا وقدوة للآخرين".

حازت امرأة متحولة جنسيًا بلقب ملكة جمال هولندا لأول مرة في تاريخ البطولة، السبت لتدخل مسابقة ملكة جمال العالم في السلفادور.

وخضعت كوله التي ولدت في بلدة بريدا الواقعة في جنوب هولندا لعملية جراحية لتحويل جنسها في كانون الثاني/ يناير الماضي.

ونشرت كوله على صفحتها في انستغرام بعد فوزها: "بصفتي ملكة جمال هولندا 2023، أريد أن أكون صوتًا ونموذجًا يحتذى به لجميع الشابات والمثليين. أعرف أفضل من أي شخص آخر شعور الوحدة... نعم أنا متحولة جنسيا وأريد مشاركة قصتي، لكنني أيضًا ريكي، وهذا ما يهمني."

وأضافت كوله: "لقد كان طريقًا طويلاً بالنسبة إلي، ولن ينتهي أبدًا. سأظل دائمًا امرأة متحولة جنسيًا لكن الأمر أصبح طبيعيًا بشكل أكبر."

يجدر بالذكر أن ريكي ثاني امرأة متحولة جنسيا تفوز بلقب ملكة جمال بعد فوز الإسبانية أنجيلا بونس باللقب عام 2018.