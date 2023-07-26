التونسي الحفناوي يحصد الميدالية الذهبية ببطولة العالم للسباحة

بقلم: يورونيوز

حصد البطل الأولمبي التونسي أحمد الحفناوي اليوم االأربعاء، الميدالية الذهبية في سباق 800 متر سباحة حرة، خلال منافسات بطولة العالم المقامة في مدينة فوكوكا اليابانية.

وسجّل الحفناوي (20 عاماً) 7:37.00 دقائق، متقدّماً على الأسترالي سام شورت (7:37.76 د) والأمريكي بوبي فينك (7:38.67 د).

وشهد السباق تنافساً بين الحفناوي، شورت والألماني لوكاس مارتنس، قبل أن ينجح التونسي بالانفراد بالصدارة.

وقال الحفناوي بعد السباق: "عندما صعدت في الثانية 50، كان بإمكاني رؤية بقية السبّاحين على مقربة مني، لكنني تحسنت ربما في آخر أمتار وكنت أحاول أن أبذل قصارى جهدي وأنال الذهبية".

وسبق للحفناوي أن حقق مفاجأة مدوية في أولمبياد طوكيو عام 2020 عندما خطف ذهبية 400 م حرة ليصبح ثاني سباح تونسي يتوج بذهبية أولمبية بعد أسامة الملولي الفائز بلقب 1500 م في أولمبياد بكين 2008، ولم يكن قد تجاوز 18 عاماً حينها.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، حقق الحفناوي فضية بطولة العالم في حوض قصير في سباق 1500 م محطماً الرقم القياسي الإفريقي الذي كان بحوزة الملولي. وسيشارك الحفناوي في سباق 1500 متر يوم 29 من الشهر الجاري.

وبدأ الحفناوي مسيرته في سن السادسة، عندما ألحقه والده بنادي الترجي الرياضي التونسي للسباحة، وانضم إلى المنتخب التونسي للسباحة في سن الثانية عشر، وهو من مواليد مدينة المتلوي بولاية قفصة.