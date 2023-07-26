شاهد: تدريبات عسكرية في مطار تايوان تحاكي صد الغزو الصيني

بقلم: يورونيوز

تهدف التدريبات إلى الدفاع عن مطار تاويوان الدولي من هجوم جوي للمظليين وطائرات الهليكوبتر.

أجرى الجيش التايواني يوم الأربعاء تدريبات عسكرية تحاكي الغزو الصيني وإنزال المضللين على مطار تايوان.

وعلق المطار الدولي الذي أجريت فيه التدريبات، وهو الرابط الجوي المهم لتايوان مع الدول الأخرى ، الحركة الجوية التجارية لمدة ساعة واحدة من أجل التدريبات.

أجرت تايوان مع بدء مناوراتها الحربية السنوية تدريبات على الغارات الجوية تحاكي ردها على هجمات صاروخية صينية في عدد من المدن الإثنين.

وتجري تدريبات عسكرية متكررة في الجزيرة التي تتمتّع بحكم ذاتي وتخضع لتهديد مستمر بتعرضها للغزو من قبل الصين.

توسعت جهود التحضير لتشمل ايضا السكان المدنيين حيث كثفت السلطات من التدريبات في المدن.

وستستمر التدريبات المحاكية للغارات الجوية في انحاء تايوان حتى يوم الخميس.

وتجري تايوان حاليا أكبر تدريباتها العسكرية السنوية المعروفة بمناورات "هان كوانغ" لمحاكاة صد هجوم صيني.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها لم تنجح في ضمه منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في العام 1949. لكنها تؤكد أنها ستعيدها إلى السيادة الصينية يوما ما، بالقوة إن لزم الأمر.

والعلاقات بين بكين وتايبيه التي وصلت الى أدنى مستوياتها منذ وصول الرئيس شي جينبينغ الى السلطة قبل أكثر من عشر سنوات، تدهورت بشكل إضافي في السنوات الماضية وكثفت الصين عملياتها العسكرية حول الجزيرة.

وأجرت بكين مناورات عسكرية مرتين حول تايوان، شملت محاكاة لضرب أهداف محددة وفرض حصار على الجزيرة.