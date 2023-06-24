ثماني طائرات عسكرية صينية تعبر الخط الأوسط لمضيق تايوان

بقلم: يورونيوز

أكدت وزارة الدفاع التايوانية السبت أن ثماني طائرات عسكرية صينية عبرت "الخط الأوسط" لمضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي، واقتربت من مياهها.

تعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها لم تنجح في ضمه منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في العام 1949.

واوضحت الوزارة أنه تم رصد 19 طائرة، بينها مقاتلات من طراز J-10 و J-16، حول أراضيها.

وقالت في بيان إن ثمانٍ من هذه الطائرات عبرت "الخط الأوسط لمضيق تايوان"، في إشارة إلى الحدود غير المرئية التي تفصل الجزيرة عن البر الرئيسي وتبعد 44 كيلومتراً عن سواحل تايوان.

واضافت الوزارة "كما قامت خمس سفن تابعة للبحرية الصينية بدورية قتالية مشتركة" مشيرة إلى أنها تراقب الوضع عن كثب ونشرت طائراتها وسفنها الدورية رداً على هذا الحادث.

تدهورت العلاقات بين بكين وتايبيه في السنوات الأخيرة، وكثّفت بكين توغلاتها الجوية في منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوية (أديز) في الجزيرة.

عادة ما تكون عمليات عبور الخط الأوسط أقل تكراراً من عمليات التوغل في منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوية، المنطقة الواسعة والمطلوب من كل طائرة أجنبية تحلق في داخلها التعريف عن نفسها للسلطات الجوية المحلية لأسباب تتعلق بالأمن القومي تحت طائلة اعتبارها استفزازية.

في مطلع حزيران/يونيو، دخلت أكثر من 30 طائرة حربية صينية منطقة الدفاع الجوي التايوانية خلال ست ساعات.

لم يكن هذا التوغل الصيني الأكبر في هذه المنطقة التايوانية هذا العام، فقد دخلتها 45 طائرة صينية في 9 نيسان/أبريل.