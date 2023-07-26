كأس العالم للسيدات: اليايان وإسبانيا إلى ثمن النهائي

بقلم: يورونيوز

بلغت اليابان، حاملة اللقب عام 2011، وإسبانيا الدور ثمن النهائي من كأس العالم للسيدات في كرة القدم، بفوز الأولى على كوستاريكا 2-0 واكتساح الثانية زامبيا بخماسية نظيفة الاربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وحقق كل من المنتخبين فوزه الثاني تواليًا، رافعًا رصيده إلى ست نقاط ليضمنا التأهل على حساب منافسَيهما.

على ملعب إيدن بارك في أوكلاند، سجلت كل من جينيفر إيرموسو (13 و70) وألبا ريدوندو (69 و85) هدفين بعد أن افتتحت تيريسيا أبييرا التسجيل (9)، لتخرج إسبانيا بفوز آخر كبير.

شاركت النجمة أليكسيا بوتياس حاملة الكرة الذهبية أساسية، بعد أن باتت جاهزة بدنية وساهمت في الهدفين الاوليين، ممررة كرة حاسمة في الثاني.

خرجت بوتياس التي عادت مؤخرًا من غياب تسعة أشهر بسبب إصابة قوية في الركبة، عند استراحة الشوطين للراحة قبل المباراة المرتقبة الاثنين ضد اليابان على صدارة المجموعة.

ومع تفوّق إسبانيا 3-0 على كوستاريكا افتتاحًا، رفعت سجلها التهديفي الى 8 مقابل 7 لليابان، لتتصدر بفارق الاهداف. سيكون التعادل كافيًا لها في الجولة الاخيرة في ويلينغتون للبقاء في الصدارة.

لاعبات المنتخب الياباني Alessandra Tarantino/ AP

أما زامبيا التي تشارك للمرة الاولى في النهائيات وهي المنتخب الاقل تصنيفًا في البطولة، فمُنيت بهزيمة ثانية تواليًا بخماسية نظيفة.

شاركت بوتياس في بعض المباريات مع برشلونة في الأسابيع الأخيرة من الموسم بعد عودتها من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي تعرضت له قبل كأس أوروبا العام الماضي لتغيب عن البطولة القارية.

ثم شاركت أساسية مع إسبانيا في مباراة ودية قبل كأس العالم ضد بنما قبل أن تجلس على مقاعد البدلاء في الفوز على كوستاريكا 3-0 الجمعة الماضي وتدخل في ربع الساعة الاخيرة.

وافتتحت أبييرا لاعبة ريال مدريد النتيجة الاربعاء بأحد أجمل أهداف البطولة حتى الآن بعد مرور تسع دقائق، بعد أن وصلتها الكرة على مشارف المنطقة إثر تبادل جميل وسددتها في الزاوية أمام قرابة 20 ألف متفرج.

أدنى حضور جماهيري

في دونيدين ستايدوم في نيوزيلندا، سجلت هيكارو ناوموتو وأوبا فوجينو هدفين في غضون ثلاث دقائق (25 و27) لتضمنا الفوز لليابان على حساب كوستاريكا.

أقيمت المباراة أمام 6992 متفرجًا وهو الحضور الادنى حتى الآن في البطولة التي تستضيفها أيضًا أستراليا.

جانب من الجمهور الذي حضر المباراة Alessandra Tarantino/ AP

وكانت المباراة لتشهد نتيجة أقسى لولا تألق حارسة كوستاريكا دانييلا سوليرا التي أنقذت مرماها من عدة أهداف، رغم أن كان بإمكانها أن تتصرف أفضل في الهدفين اللذين دخلا شباكها.

وتعرضت لخضّة قبل 25 دقيقة من نهاية المباراة بعد اصطدامها في الهواء مع البديلة ريكو يويكي عندما ارتقت اللاعبتان نحو عرضية.

وحققت اليابان، وصيفة العام 2015، أفضل سجل تهديفي لها في دور المجموعات لمونديال السيدات.