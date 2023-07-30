المنتخب المغربي للسيدات يحقق فوزاً تاريخياً على كوريا الجنوبية في مونديال أستراليا ونيوزيلندا

بقلم: يورونيوز

وسجل هدف الانتصار للمنتخب المغربي النسوي ابتسام جرايدي في الدقيقة السادسة من زمن المباراة.

حقق المنتخب المغربي للسيدات أول انتصار له في تاريخ مشاركته في كأس العالم للسيدات عقب فوزه بهدف نظيف على منتخب كوريا الجنوبية صباح هذا اليوم الأحد في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم للسيدات 2023 التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا.

وافتتح المنتخب المغربي النسوي التهديف باكا في الدقيقة السادسة من عمر المباراة بواسطة اللاعبة ابتسام جرايدي.

وباتت ابتسام جريدي أول لاعبة تسجل أول هدف في تاريخ المنتخب المغربي النسوي في كأس العالم و تهدي أول فوز للبؤات الأطلس.

وبهذا الفوز رفع المنتخب المغربي بذلك رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثامنة فيما بقي المنتخب الكوري الجنوبي بدون أي رصيد من النقاط.

ويأتي هذا الفوز بعد خسارة قاسية منيت بها المغربيات في الجولة الأولى أمام ألمانيا 0-6، ليبقين على آمالهن بالعبور إلى دور الـ16.

ولم تكتب "لبؤات الأطلس" التاريخ بالفوز فقط، ذلك أن المدافعة نهيلة بنزينة باتت أول لاعبة ترتدي الحجاب في تاريخ المسابقة النسائية.