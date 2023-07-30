إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار خلال كرنفال بهولندا

بقلم: يورونيوز

أصيب ثلاثة أشخاص في إطلاق نار خلال "كرنفال صيفي" لمنطقة الكاريبي في وسط روتردام على ما أفادت الشرطة الهولندية في بيان الأحد موضحة توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم مطلق النار وأحد المصابين.

وأحجمت الشرطة في المدينة الساحلية عن كشف سبب إطلاق النار الذي وقع السبت عند الساعة 20,45 (الساعة 18,45 ت غ) موضحة أنها فتحت النار على مطلق النار.

وقالت الشرطة في بيان أن: "العناصر رؤوا مشتبهاً فيه يطلق النار على ضحية. فأطلقوا بعد ذلك عدة طلقات نارية عليه" وأضافت أن "المشتبه فيه والضحية نقلا إلى المستشفى وأوقفا".

كما أوضحت أن "امرأة أصيبت عند سقوطها خلال ابتعادها عن مكان الحادث".

ووقع الحادث بالقرب من جادة كولسينغل الرئيسية في وسط المدينة بحسب الشرطة. زقالت هيئة الإرسال العامة "نوس" إن "الكرنفال الصيفي" أوقف احترازاً برنامجه بعد حادث إطلاق النار.

وبثت محطة التلفزيون المحلية "رايموند" على موقعها على إنستغرام مقطعاً مصوراً يظهر سلاحاً نارياً بين سكك الترمواي وانتشاراً كبيراً لقوات الأمن ونقل شخص في سيارة إسعاف.

وأوضحت المحطة أن بعد إطلاق النار "علا الصراخ وراح الناس يجرون في كل الاتجاهات".

وفي وقت سابق من السبت حصلت عملية إطلاق نار أخرى في المكان نفسه. وأفادت الشرطة "لا يبدو أن ثمة رابطاً بين الحادثين لكن أدرجنا الاحتمال في التحقيق".

وفتحت المديرية الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا بالحادث.

ويشكل "كرنفال الصيف" الذي يقام من الجمعة إلى الأحد في روتردام "تجمعا كاريبياً كبيراً" مع حفلات موسيقية وعروض شارع وفنون وأكشاك طعام.

من جهة أخرى، أصيب شخص يبلغ التاسعة والعشرين في وسط روتردام مساء السبت بعدما تعرض للطعن على ما أفادت الشرطة.