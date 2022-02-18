لماذا يريد سكان روتردام الهولندية رشق اليخت الفخم لمؤسس أمازون جيف بيزوس بالبيض الفاسد؟

أثارت أخبار تفكيك جسر "دي هيف" في مدينة روتردام، موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعا بعض السكان لرشق البيض الفاسد على يخت بيزوس احتجاجا على طلب مؤسس شركة أمازون، بتفكيك الجسر التاريخي مؤقتا.

ويقول بابلو سترورمان على صفحته فيسبوك: "أدعو سكان روتردام لرشق البيض على يخت أغنى رجل في العالم في 1 يونيو/ حزيران الجاري." فيما أعرب حوالي 20 ألف مستخدم عن اهتمامهم بحضور الحدث.

وأضاف سترومان "لضيوفنا: خذ معك صندوقًا من البيض الفاسد، لنرشقها بشكل جماعي على يخت جيف الفاخر".

جسر "دي هيف" في مدينة روتردام AP Photo

ووفقا لبلومبرغ تبلغ تكلفة اليخت الخاص بـمؤسس أمازون " والذي يطلق عليه اسم Y721 حوالي 500 مليون دولار، فيما يصل ارتفاعه إلى أكثر 127 مترًا، فيما يبلغ طول جسر "دي هيف" حوالي 40 مترا والذي يتحتم على اليخت المرور عبره للوصول إلى المحيط.

ويعتبر جسر "دي هيف" رمزاً تاريخيا للتراث الصناعي في روتردام كمركز لبناء السفن، منذ 145 عامًا. تم إصلاحه بعد تعرضه للقصف خلال الحرب العالمية الثانية في العام 1940. وعلى الرغم من أن الجسر متحرك بنظام الرفع، حيث يمكن أن يصل ارتفاعه لأكثر من 40 مترا إلا أنه غير كاف لاستيعاب الصواري العملاقة الثلاثة لليخت.

ويقول سترورمان لصحيفة (أن أل تايمز) الهولندية الأسبوع الماضي: "عادة ما يكون الأمر في الاتجاه المعاكس...إذا كانت سفينتك لا تتناسب مع الجسر تحاول تصغير اليخت - ولكن عندما تصادف أغنى شخص على وجه الأرض يطلب من البلدية تفكيك نصب تذكاري. وهذا سخيف."

ووفقًا لوسائل الإعلام الهولندية فقد عرض مؤسس أمازون جيف بيزوس والشركة التي صنعت اليخت تغطية تكلفة إزالة الجسر واستبداله مؤقتًا من أجل إخراج اليخت الفاخر الجديد.