الاتحاد الأوروبي والفلبين يستأنفان المفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة

بقلم: يورونيوز

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مانيلا صباح اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيستأنف المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة مع الفلبين.

وقال رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الإبن إن هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس المفوضية الأوروبية إلى الفلبين. وأضاف: "خلال اجتماعنا ناقشنا العلاقات الاقتصادية مع التركيز بشكل خاص على تنشيط التجارة بين منطقتينا".

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن "الاتحاد الأوروبي مستعد لتعزيز التعاون مع الفلبين في مجال الأمن البحري في المنطقة من خلال تبادل المعلومات وإجراء تقييم للتهديدات وبناء قدرات خفر السواحل".

ورحبت باستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة. مؤكدة على أن "الاتفاقية لها إمكانات هائلة لكلينا من حيث النمو الاقتصادي والوظائف ".