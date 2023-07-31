بعد أكثر من خمسة أيام على اشتعالها قبالة هولندا.. سحب سفينة الشحن المحترقة إلى موقع مؤقت

بقلم: يورونيوز

قالت السلطات الهولندية الإثنين إنه تم سحب سفينة الشحن التي اشتعلت فيها النيران قبالة سواحل هولندا وعلى متنها مئات السيارات الكهربائية "من دون أي مشكلة" إلى موقع مؤقت جديد، في محاولة لتجنب كارثة بيئية.

وأعلن المعهد الوطني الهولندي لإدارة الموارد المائية ان تصاعد الدخان ظل "ضئيلًا" بعد أكثر من خمسة أيام على اندلاع الحريق.

وقالت الوكالة الحكومية في بيان إن "قاطرتين بدأتا الرحلة التي تمتد على 66 كيلومترًا بعد ظهر أمس ووصلتا إلى الموقع الموقت قرابة الساعة 11,30 صباحا (09,30 ت غ)".

وباتت سفينة الشحن الآن على بعد 16 كلم شمال جزيرتي سخيرمونيكوخ واميلاند الواقعتين بين بحر وادن وبحر الشمال.

الموقع المؤقت بعيد عن حركة الملاحة

الموقع الجديد يتناسب بشكل أفضل مع "السيناريوهات المختلفة والأحوال الجوية المتوقعة" بحسب السلطات. وسترسو السفينة هناك حيث ستخضع لعملية تفتيش.

وفقا لإذاعة "ان او اس" العامة تم اختيار هذا الموقع لأنه أكثر بعدًا من حركة الملاحة مقارنة بموقع السفينة السابق على بعد 18 كلم شمال جزيرة تيرشخيلينغ.

وذكر المعهد أن "عملية سحب السفينة تمت بدون مشاكل" مضيفًا أن تيارًا بحريًا مواتيًا سمح بإبحار أسرع في القسم الثاني من الرحلة.

لا يزال مركب قادر على تنظيف التسربات النفطية في البحر قريبا بحسب السلطات التي تأمل في سحب سفينة الشحن إلى ميناء.

وتعتمد الوجهة على "الوضع على متن سفينة الشحن والأحوال الجوية المتوقعة ومدى توافر ميناء بالمرافق المناسبة".

تأخرت عملية سحب السفينة عن موعدها المقرر بسبب الرياح الجنوبية الغربية التي كانت "تجذب" الدخان فوق السفينة القاطرة.

وكانت سفينة الشحن التي ترفع علم بنما تحمل بحسب شركة "كاي لاين" للنقل التي استأجرتها، 3783 سيارة جديدة منها 498 سيارة كهربائية.

ابحرت سفينة الشحن التي تزن 18500 طن من ميناء بريمرهافن الألماني لتصل إلى بورسعيد في مصر قبل أن مواصلة رحلتها إلى سنغافورة وجهتها النهائية.

الحريق الذي اندلع ليل الثلاثاء الأربعاء غير معروف المصدر، ويرجح ان تكون إحدى السيارات الكهربائية قد تسببت به.

وقضى جراء الحريق أحد أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 شخصا وأصيب العديد بجروح.

وعلقت عمليات إخماد الحريق الخميس تفاديا لزعزعة استقرار السفينة بسبب كمية المياه التي تدخل اليها.