بقلم: يورونيوز

يمثل إحياء ذكرى إلغاء هولندا للعبودية وخطاب الملك فيليم الكسندر في هذا اليوم السبت، بداية عام من الأحداث لتخليد الذكرى 150 للأول من تموز/يوليو 1873.

في الذكرى الخمسين بعد المائة لإلغاء العبودية، قدّم ملك هولندا فيليم ألكسندر السبت اعتذاره رسميا عن ممارسة بلاده العبودية خلال الحقبة الاستعمارية، وذلك في الذكرى السنوية الـ150 لتحرير العبيد في المستعمرات السابقة.

وقال العاهل الهولندي: "أقف اليوم أمامكم كملككم وكجزء من حكومتكم. اليوم أنا أعتذر شخصيا". وألقى الملك خطابه في أعقاب تقديم رئيس الوزراء مارك روتيه اعتذار بلاده العام الماضي، لدورها في تجارة العبيد والعبودية.

ويأتي الاعتذار كجزء من محاسبة أوسع من تاريخ الغرب الاستعماري، حفزتها حركة "حياة السود مهمة" (بلاك لايفز ماترBlack Lives Matter) خلال السنوات الأخيرة.

وكانت العبودية ألغيت في سورينام والمستعمرات الهولندية وفي بحر الكرايبي في الأول من تموز/يوليو 1863، ولكن معظم العمال من العبيد أجبروا على مواصلة العمل في المزارع طيلة عشر سنوات إضافية.