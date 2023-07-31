بالفيديو: جثة حوت ضخم نافق تطفو قبالة سواحل هونغ كونغ

بقلم: يورونيوز

شوهدت جثة حوت نافق تطفو على وجه المياه بالقرب من السواحل الشرقية لهونغ كونغ. ولم يُعرف سبب نفوق الحوت، لكن شوهدت جراح كبيرة في جثته.

عثرت السلطات في هونغ كونغ على جثة حوت نافق تطفو قبالة السواحل الشرقية للبلاد. ويظهر الحوت النافق وهو يطفو على وجه المياه وبطنه للأعلى، مع العلم بأنه من النادر أن ينتهي المطاف بحوت كبير في مياه هونغ كونغ بهذه الطريقة.

وبثت قناة "تي في بي" الإثنين صورًا لما بدا أنه حوت هامد مصاب بجروح كبيرة في لحمه. كما عرضت وسائل الإعلام صورًا للجثة خلال عملية سحبها من البحر.

وشوهدت الجثة قبالة سواحل منطقة "ساي كونغ"، وهي منطقة ريفية وسكنية معروفة، بها الكثير من القوارب في الموانئ على طول الساحل.