مونديال السيدات: كرة حاسمة تقود اليابان إلى الفوز على إسبانيا والتأهل في صدارة مجموعتها

بقلم: يورونيوز

خاضت إسبانيا واليابان المباراة بعدما سبق أن ضمنتا تأهلهما الى الدور الثاني من الجولة الماضية لينحصر الصراع بينهما على صدارة المجموعة

سجّلت هيناتا ميازاوا هدفين ومرّرت كرة حاسمة، فقادت اليابان إلى فوز ساحق على إسبانيا 4-0 وتصدّر مجموعتها الإثنين في ويلينغتون، ضمن كأس العالم للسيدات في كرة القدم المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.

وفي الدور ثمن النهائي، تلعب اليابان، بطلة 2011، مع النروج وإسبانيا مع سويسرا.

وخاضت إسبانيا واليابان المباراة بعدما سبق أن ضمنتا تأهلهما الى الدور الثاني من الجولة الماضية لينحصر الصراع بينهما على صدارة المجموعة، علمًا انّ نقطة واحدة كانت تكفي المنتخب الاسباني لتبوأ الصدارة.

إلا أنّ اليابانيات قدّمن اداء هجوميًا رفيعًا وتقدمن 3-0 مع نهاية الشوط الاول، ليؤكدن حضورهن القويّ في البطولة.

ورفعت ميازاوا رصيدها التهديفي الى 4 في البطولة، فيما أضافت ريكو أويكي ومينا تاناكا الهدفين الآخرين في عرض مهيمن للمنتخب الاسيوي.

وبدأت إسبانيا التي تضم نخبة من اللاعبات البارزات في أهم أندية أوروبا، بشكل جيد من خلال الاستحواذ على الكرة. لكنهم عجزوا عن صناعة فرص حقيقية لتنقلب الدفة سريعا لمصلحة اليابان.

وجاءت أهداف اليابان الثلاثة الأولى في الشوط الاول من خلال سرعة لاعباته ومهاراتهن، بعدما تمكن من اختراق الدفاع الاسباني المتقهقر بسهولة.

وسبق للمنتخبين الفوز على زامبيا وكوستاريكا المغمورين ليضمنا التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وجاء الهدف الافتتاحي في الدقيقة 12 عندما تفوقت ميازاوا على الدفاع، بعدما تلقت تمريرة من جون إندو قبل أن تتخطى حارسة المرمى ميسا رودريغيس وتسدد داخل المرمى.

وتحولت ميازاوا إلى ممرّر في الدقيقة 29، بعد ان تقدمت بسرعة ومرّرت الى يوكي، التي ارتدت كرتها من قدم إيرين باريديس وسكنت في الزاويا العليا.

ومن هجمة مرتدة أخرى، تمكنت ميازاوا من تسجيل هدفها الثاني قبل نهاية الشوط الاول.

وختمت البديلة تاناكا مهرجان الاهداف في الدقيقة 82 بعد انطلاقة سريعة أربكت فيها الدفاع الاسباني.

من جهة أخرى، حققت زامبيا فوزًا معنويًا على حساب كوستاريكا 3-1 ضمن المجموعة ذاتها.