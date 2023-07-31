شاهد: روسيا تكافح حرائق الغابات في مقاطعة إزمير التركية

بقلم: يورونيوز

نشرت وزارة حالات الطوارئ الروسية، الاثنين فيديو يظهر طاقم الطوارىء على متن طائرة بيريف بي 200 الروسية والمتخصصة بإخماد الحرائق.

وأفادت الوزارة الروسية إن المراكز السياحية في جنوب تركيا لم تعد مهددة بحرائق الغابات.

وأضافت الوزارة أنها استخدمت حوالى 1.3 كيلو طن من المياه لإخماد الحرائق حول بلدتي جيرمنسيك وتشيشمي.وتعتبر جنوب تركيا وجهة سفر صيفية مشهورة للسياح الروس.

اندلعت حرائق غابات في جنوب تركيا الأسبوع الماضي مدمرة حوالى 180 هكتارًا في ساحل أنطاليا جنوبي تركيا على البحر المتوسط، وفقا لبلدية أنطاليا.