شنت روسيا هجوما صاروخيا كبيرا على أوكرانيا الأحد مؤكدة استهداف قواعد جوية في غرب البلاد، فيما استهدفت كييف جسرين في المنطقة المحتلة.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية الأحد أنها أسقطت 30 صاروخ كروز من أصل 40 ومسيرات ايرانية الصنع من طراز شاهد اطلقتها القوات الروسية التي استخدمت ايضا صواريخ فرط صوتية من طراز "كينجال".

وإذا كانت كييف لم تدل بتفاصيل عن كل المواقع التي أصيبت، فان وزارة الدفاع الروسية اعلنت ضرب "قواعد جوية للقوات المسلحة الاوكرانية قرب بلدتي ستاروكوستيانتينيف في منطقة خميلنيتسكي ودوبنو في منطقة ريفني".

وأضافت الوزارة "تم تحقيق الهدف من الضربة. تم ضرب جميع الأهداف المحددة".

ومنطقة خملنيتسكي الواقعة على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة في غرب البلاد لطالما تعرّضت لضربات روسية، علما أنها تضم قاعدة جوية اوكرانية كبيرة.

وقال رئيس الإدارة المحلية سيرغي تيورين إن المنطقة تعرضت لثلاثة هجمات منذ مساء السبت. وكتب على تلغرام أن "سلسلة انفجارات وقعت" مخلفة أضرارا في مبان عدة ومحطة للقطارات.

في الجانب الروسي، استهدفت ضربتان صاروخيتان اوكرانيتان الاحد جسرين في المنطقة التي تحتلها موسكو.

استهدفت الضربة الأولى جسر تشونغار في شبه جزيرة القرم. وقال الحاكم الموالي لروسيا سيرغي اكسيونوف إن "بعض الصواريخ اسقطتها قوات الدفاع الجوي. أصيبت منصة جسر السيارات بأضرار وبدأت اعمال الترميم. لم يسقط ضحايا".

وطاولت الضربة الثانية جسرا قرب مدينة جينيتشيسك في منطقة خيرسون (جنوب) وأسفرت عن اصابة شخص وخلفت اضرارا في انبوب للغاز، وفق ما قال مسؤول إدارة الاحتلال فلاديمير سالدو. ولفت الى إسقاط تسعة صواريخ اوكرانية من أصل 12.

وفي وقت سابق، اعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية دمّرت طائرة مسيّرة في أجواء العاصمة الأحد، بعد سلسلة هجمات مماثلة في الاسابيع الاخيرة.