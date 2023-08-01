مقتديًا بالـ"دون".. نجم بايرن مانيه يترك أوروبا ويلتحق بالنصر السعودي

بقلم: يورونيوز

كُشف اليوم النقاب عن صفقة انتقال نجم بايرن ميونخ السنغالي ساديو مانيه إلى نادي النصر السعودي، علمًا بأنه سيتقاضى ضعف ما كان يتقاضاه في ألمانيا، حسب المعلومات الأولية.

نجمٌ جديدٌ حط الرحال في الدوري السعودي لكرة القدم بانضمام المهاجم الدولي السنغالي ساديو مانيه إلى النصر السعودي، ملتحقا بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، وفق ما أعلن النادي الثلاثاء قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني.

بعد موسم عانى فيه من الإصابات في بافاريا التي وصل إليها العام الماضي فقط من ليفربول الانكليزي، اختار السنغالي أن يدير ظهره لأوروبا في سن الـ31، رغم تبقي عامين لنهاية عقده، والالتحاق بالعديد من النجوم في السعودية برواتب خيالية.

لم يكشف النصر عن قيمة العقد أو مدته لكن صحيفة "الرياضية" السعودية أشارت إلى أن مدة العقد هي ثلاث سنوات على أن يتقاضى مانيه 40 مليون يورو في كل موسم بالإضافة إلى 10 ملايين كحوافز مرتبطة بإحراز الألقاب، في حين كشفت أن قيمة الصفقة بلغت 30 مليون يورو.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، د ب أ، فقد وقع مانيه عقدًا مع النادي السعودي حتى عام 2027.

وبث النصر مقطع فيديو ترحيبي باللاعب من خلال أغنية بلحن أفريقي أنشدتها جوقة وجاء فيها: "ساديو مانيه، يجري على الجناح. يسمع هتافات النصراويين، كلنا نهتف سويًا في الرياض، ساديووووو مانيه".

ثم ظهر اللاعب وتحدث باللغة الإنكليزية قائلًا: "لا أستطيع الانتظار حتى سماعها منكم في الملعب أراكم قريبًا في الرياض".

وأصدر بايرن ميونيخ بدوره بيانًا على لسان رئيسه التنفيذي يان كريستيان دريسن: "نريد شكر ساديو مانيه على الموسم الفائت. بطبيعة الحال لم يكن العام جيدًا بالنسبة إليه لا سيما بعد إصابته قبل نهائيات كأس العالم وعدم مشاركته في صفوف منتخب بلاده السنغال والذي قاده إلى إحراز باكورة ألقابه في كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف "نظرًا لغيابه الطويل عن الملاعب ولم يترك الأثر الذي كنا نتمناه في بايرن ميونيخ، توصلنا إلى اتفاق بين الطرفين بأن يبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته وانطلاقة جديدة في ناد آخر. نتمنى له كل التوفيق والكثير من النجاحات للتحديات التي تنتظره في النصر".

خلف للنجم ليفاندوفسكي

كان وصول مانيه إلى بايرن مقابل 32 مليون يورو مرتقبًا بعد أن خسر النادي خدمات مهاجمه الفتاك البولندي روبرت ليفاندوفسكي لمصلحة برشلونة الإسباني.

بعد بداية قوية مع الفريق في المباريات الأولى، بدأت الأمور تتغير للسنغالي في بافاريا قبل أن يتعرض لإصابة في ساقه في تشرين الثاني/نوفمبر وانقلب موسمه رأسًا على عقب.

حرمته الإصابة من المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم في قطر أواخر السنة الماضية.

وعاد في أواخر كانون الثاني/يناير من العام الحالي قبل أن يغيب عن بعض المباريات بسبب الإصابة أيضًا.