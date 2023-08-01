نادي الاتحاد السعودية يتعاقد مع لاعب الوسط فابينيو من ليفربول حتى عام 2026

بقلم: يورونيوز

توج فابينيو خلال مشواره مع ليفربول بلقب دوري الأبطال عام 2019 والدوري المحلي عام 2020 الذي كان الأول للفريق منذ 1990، إضافة الى كأس إنكلترا (2022) وكأس الرابطة (2022) والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية (2019).

أعلن نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم الإثنين عن ضم لاعب الوسط البرازيلي فابينيو بعقد يمتد حتى عام 2026، قادماً من ليفربول الإنكليزي.

ونشر بطل الدوري السعودي للموسم الماضي في حسابه على تويتر صوراً لفابينيو يحمل قميص النادي وعلى ظهره 2026، مرفقاً إياها بتعليق "أهلاً فابينيو في معقل النمور".

وقال الاتحاد في بيان "يعلن المركز الإعلامي عن تعاقد مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد برئاسة الاستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي مع اللاعب البرازيلي فابينيو قادماً من نادي ليفربول بعقد يمتد لثلاثة مواسم".

وتابع "يأتي التعاقد مع اللاعب العالمي فابينيو في إطار جهود شركة نادي الاتحاد لتدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة التي تدعم مسيرته في المرحلة المقبلة التي تنتظره فيها مشاركات متعددة محلياً ودولياً".

ودافع ابن الـ29 عاماً عن ألوان ليفربول منذ 2018 بعدما قدم اليه من موناكو، وخاض مع "الحمر" 151 مباراة في الدوري الممتاز و219 في جميع المسابقات.

وتوج فابينيو خلال مشواره مع ليفربول بلقب دوري الأبطال عام 2019 والدوري المحلي عام 2020 الذي كان الأول للفريق منذ 1990، إضافة الى كأس إنكلترا (2022) وكأس الرابطة (2022) والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية (2019).

ودافع فابينيو عن ألوان المنتخب البرازيلي في 29 مباراة منذ 2015.

وقدرت قيمة انتقال البرازيلي الى الاتحاد بـ46 مليون يورو، ليلتحق بكل من النجمين الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي والجناح البرتغالي جوتا الذين انضموا الى النادي هذا الصيف.