النيجر: التدخل العسكري بمثابة "إعلان حرب" وأوروبا تندد باعتقال وزراء في الحكومة

دان الاتحاد الأوروبي الاثنين اعتقال المجلس العسكري الجديد في النيجر وزراء في الحكومة بعد الانقلاب الذي اطاح بالرئيس محمد بازوم، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم.
وكان حزب الديمقراطية والاشتراكية في النيجر "بي ان دي اس" الحاكم الذي ينتمي اليه بازوم قد حذر من تحول البلاد إلى "نظام ديكتاتوري وشمولي" بعد سلسلة من الاعتقالات.
وأعلن الحزب أن وزيري النفط والتعدين اعتقلا إلى جانب رئيس اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب.
وكتب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على وسائل التواصل الاجتماعي أن "الاتحاد الأوروبي يدين الاعتقالات المستمرة للوزراء وكبار المسؤولين في حكومة الرئيس محمد بازوم من قبل الانقلابيين في النيجر".
أضاف "ندعو الى الافراج عنهم فورا".
آخر تطورات الأحداث في النيجر
فرنسا تنفي استخدام وسيلة فتّاكة ضد متظاهرين في نيامي
نفت فرنسا الإثنين معلومات تحدثت عن استخدامها وسيلة فتاكة لتفريق متظاهرين الأحد أمام سفارتها في عاصمة النيجر نيامي.
وتحدث بعض المسؤولين النيجريين بعد التظاهرة عن إطلاق نار فرنسي برصاص حي على المتظاهرين.
وقالت وزارتا الخارجية والجيوش الفرنسيتان في بيان مشترك: "بخلاف ما أكده بعض المسؤولين العسكريين النيجريين، لم يتم استخدام أي وسيلة فتاكة من جانب قوات الأمن الفرنسية".
وتجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للانقلاب الأحد أمام سفارة فرنسا في نيامي، قبل أن يتم تفريقهم بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع.
وزيرة الخارجية الفرنسية تنفي اتهامات الانقلابيين في النيجر حول تدخل عسكري
نفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الاثنين اتهامات العسكريين الذين استولوا على الحكم في النيجر بأن فرنسا تريد "التدخل عسكريا" في هذا البلد.
وقالت كولونا لقناة بي اف ام "هذا خاطىء"، معتبرة أن اعادة الرئيس محمد بازوم الى منصبه هو أمر "ممكن". واضافت "وهذا ضروري لأن عمليات زعزعة الاستقرار هذه تنطوي على مخاطر بالنسبة الى النيجر وجيرانها".