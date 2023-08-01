النيجر: التدخل العسكري بمثابة "إعلان حرب" وأوروبا تندد باعتقال وزراء في الحكومة

بقلم: يورونيوز

دان الاتحاد الأوروبي الاثنين اعتقال المجلس العسكري الجديد في النيجر وزراء في الحكومة بعد الانقلاب الذي اطاح بالرئيس محمد بازوم، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم.

وكان حزب الديمقراطية والاشتراكية في النيجر "بي ان دي اس" الحاكم الذي ينتمي اليه بازوم قد حذر من تحول البلاد إلى "نظام ديكتاتوري وشمولي" بعد سلسلة من الاعتقالات.

وأعلن الحزب أن وزيري النفط والتعدين اعتقلا إلى جانب رئيس اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب.

وكتب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على وسائل التواصل الاجتماعي أن "الاتحاد الأوروبي يدين الاعتقالات المستمرة للوزراء وكبار المسؤولين في حكومة الرئيس محمد بازوم من قبل الانقلابيين في النيجر".

أضاف "ندعو الى الافراج عنهم فورا".

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