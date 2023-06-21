الفرنسي المخضرم كانتي يلحق ببنزيمة في صفوف الاتحاد السعودي

بقلم: يورونيوز

لحق لاعب الوسط الفرنسي المخضرم نغولو كانتي بمواطنه المهاجم كريم بنزيمة في صفوف نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما أعلن فريق مدينة جدة بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء عن ضمّه رسمياً لمدة ثلاث سنوات.

ونشر الاتحاد في وقت متأخر في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب تشلسي الإنكليزي السابق البالغ 32 عاماً يستعرض العقود المقدّمة له ويظهر علامات الرفض على وجهه ثم يقول في ختامه "هل صدقتم ذلك؟ لا تستمعوا للأخبار الكاذبة. أنا نمر الآن".

وأضاف الاتحاد ان عقد كانتي الذي سيرتدي الرقم 7 "يمتد لثلاث سنوات... وتم توقيع العقد صباح الثلاثاء بعد أن أكمل فحوصاته الطبية في أحد المراكز المتخصصة في دبي".

وكان الاتحاد قد نجح في ضم النجم الفرنسي بنزيمة، الهداف السابق لريال مدريد الإسباني وحامل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022، في السادس من الشهر الحالي.

ونشر النادي مقطع فيديو لبنزيمة يخاطب مواطنه قائلا "مرحبا نغولو، ذات يوم أخبرتك بأنك الافضل في مركز بوكس تو بوكس (لاعب الوسط الدفاعي) في العالم والآن أنا سعيد باللعب معك مرّة أخرى وبالتأكيد في أفضل فريق في السعودية. أراك في جدة".

ردّ عليه كانتي "شكراً كريم سعيد برؤيتك مجدداً، شكراً على كلماتك، أنا سعيد باللعب معك، مع أفضل لاعب في العالم وأنا متحمس جداً للعب مع النمور أمام الجماهير في الجوهرة. اراك قريباً" في اشارة إلى ملعب نادي الاتحاد "الجوهرة المشعة".

وكتب رئيس النادي أنمار الحائلي "يسير العمل في كل وقت واتجاه ومهما بلغت التحديات ليكون الفريق في الموعد الموسم المقبل ليس فقط من أجل اسم نادينا ولكن لتمثيل الكرة السعودية في استضافة المونديال العالمي في مملكتنا الغالية والبطولة الآسيوية والبطولات المحلية.. مرحباً بنمرنا الجديد كانتي".

وتستضيف السعودية كأس العالم للاندية المقبلة في كانون الأول/ديسمبر، بمشاركة الاتحاد كونه بطل الدوري في الدولة المضيفة.

وكان الحائلي المح مع نائبه أحمد الكعكي إلى إتمام صفقة التعاقد قبل دقائق من إعلانها رسمياً بنشرهما تغريدة WelcomeBox2Box، في إشارة لمركز اللاعب في خط الوسط الدفاعي.