رغم الحرائق المستعرة.. تراجع في توظيف عناصر الإطفاء في الاتحاد الأوروبي

وفقاً لبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات، تعاني دول الاتحاد من نقص نحو 2800 عنصر أو موظف في خدمات مكافحة الحرائق لعام 2021.

تقول إستر لينش، الأمينة العامة لاتحاد نقابات التجارة الأوروبية في بيان يوم الثلاثاء "إن نقص عدد عناصر خدمات الإطفاء في خضم أزمة المناخ كارثة".

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وفقاً لبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات ألغت 10 دول أوروبية وظائف مخصصة لمكافحة الحرائق بين عامي 2021 2022، مع تسجيل انخفاض كبير في فرنسا ورومانيا والبرتغال وسلوفاكيا وبلغاريا وبلجيكا.

ويشير الخبراء إلى أهمية اتخاذ تدابير وقائية مثل مراقبة الغابات لمنع حرائق محتملة واحتوائها بأسرع وقت.

وعانت عدة دول أوروبية من حرائق كبيرة هذا العام مثل إسبانيا واليونان والبرتغال والتي أجبرت الآلاف على النزوح وإلى دمار المبناني السكنية.

ولا تزال دول مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا تواجه مخاطر اندلاع حرائق شديدة.