وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس إلى محكمة فدرالية في واشنطن لمواجهة تهم تتعلّق بمناورات ذات طابع جنائي لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ويتوقع أن يدفع ترامب المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية، ببراءته. ووصل موكبه إلى المحكمة حيث كانت بانتظاره حشود من الصحافيين.

وقال ترامب الذي يقود حملة إنتخابيّة يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، عبر منصة تروث سوشال إنّ "الرّئيس جو بايدن أمر وزارة العدل باتهامه بأكبر قدر من الجرائم التي يمكن اختلاقها" لإجباره على صرف الوقت والمال للدفاع عن نفسه بدلاً من أن ينفق ذلك على حملته الإنتخابية.

وأضاف "الديمقراطيون لا يريدونني مرشحًا ضدّهم وإلا لما استخدموا القضاء كسلاح على هذا النحو غير المسبوق".