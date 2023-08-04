شاهد: وزير الدفاع الروسي يتفقّد قوّاته العسكريّة في أوكرانيا

نشر الجيش الرّوسي، يوم الجمعة، شريط فيديو يظهر وزير دفاع البلاد، سيرجي شويغو، وهو يتفقّد مركز القيادة الأمامية لمركز المجموعات القتالية في منطقة الحرب في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسيّة في بيان أنّ شويغو قام بزياة المقرّ الرئيسي لتجمّع القوات "الغربيّة" التابع للجيش المنتشر على الجناح الغربي لروسيا في مكان غير محدّد في أوكرانيا.

وجاء في البيان أنّ الوزير تفقّد أيضاً مركبة قتال مشاة سويدية من طراز CV-90، كان قد تمّ الاستيلاء عليها.

وشكر شويغو القيادة على إجرائها عمليات هجومية ناجحة في منطقة ليمان وتقدّمها نحو مواقع "أكثر فائدة".