روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني على قاعدة في البحر الأسود

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روسيا تعلن إحباط هجمات أوكرانية على قاعدة في البحر الأسود وفي القرم



أعلنت روسيا في ساعة مبكرة الجمعة أنها أحبطت هجوما أوكرانيا ليلا بمسيّرات بحرية وجوية على إحدى قواعدها في البحر الأسود وفي شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام "الليلة، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية مستخدمة زورقين مسيّرين شن هجوم على قاعدة نوفوروسييسك التابعة للقوات المسلحة الروسية".

وأضافت "الزورقان المسيّران رُصدا ودمرا بسلاح سفن روسية" ما أمن حماية القاعدة البحرية.

ونوفوروسييسك مرفأ نفطي كبير ومصب خط أنابيب يمتد على حوالى 1500 كيلومتر من حقول النفط في غرب كازاخستان والمناطق الروسية الواقعة شمال بحر قزوين. ويمر الجزء الأكبر من النفط الكازاخستاني الموجه للتصدير عبر خط الأنابيب هذا.

وأكدت الشركة المشغلة لخط الأنابيب عدم تسجيل أي ضرر وأن النفط لا يزال ينقل بشكل طبيعي بواسطة سفن راسية في المرفأ.

واستُهدف الأسطول الروسي للبحر الأسود مرات عدة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 وقد تكثفت الهجمات في الأسابيع الأخيرة.

من جهة أخرى أسقطت القوات الروسية 13 مسيّرة كانت تستهدف شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا العام 2014، ليل الخميس الجمعة على ما أوضحت وزارة الدفاع مشيرة إلى عدم وقوع أضرار أو ضحايا.

وسبق أن شُنت هجمات عدة بمسيّرات على القرم التي تسعى كييف إلى استعادتها.

في المقابل تهاجم روسيا منطقة أوديسا على البحر الأسود منذ انسحابها من مبادرة البحر الأسود وهي اتفاقية كانت تسمح لكييف بتصدير الحبوب.