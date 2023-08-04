روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني على قاعدة في البحر الأسود
أعلنت روسيا في ساعة مبكرة الجمعة أنها أحبطت هجوما أوكرانيا ليلا على إحدى قواعدها في البحر الأسود.
وقالت وزارة الدفاع الروسية "الليلة، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية مستخدمة زورقين مسيّرين شن هجوم على قاعدة نوفوروسييسك التابعة للقوات المسلحة الروسية" مضيفة أن السفن الروسية دمرت الزورقين المسيرين.
آخر تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا
روسيا تعلن إحباط هجمات أوكرانية على قاعدة في البحر الأسود وفي القرم
أعلنت روسيا في ساعة مبكرة الجمعة أنها أحبطت هجوما أوكرانيا ليلا بمسيّرات بحرية وجوية على إحدى قواعدها في البحر الأسود وفي شبه جزيرة القرم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام "الليلة، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية مستخدمة زورقين مسيّرين شن هجوم على قاعدة نوفوروسييسك التابعة للقوات المسلحة الروسية".
وأضافت "الزورقان المسيّران رُصدا ودمرا بسلاح سفن روسية" ما أمن حماية القاعدة البحرية.
ونوفوروسييسك مرفأ نفطي كبير ومصب خط أنابيب يمتد على حوالى 1500 كيلومتر من حقول النفط في غرب كازاخستان والمناطق الروسية الواقعة شمال بحر قزوين. ويمر الجزء الأكبر من النفط الكازاخستاني الموجه للتصدير عبر خط الأنابيب هذا.
وأكدت الشركة المشغلة لخط الأنابيب عدم تسجيل أي ضرر وأن النفط لا يزال ينقل بشكل طبيعي بواسطة سفن راسية في المرفأ.
واستُهدف الأسطول الروسي للبحر الأسود مرات عدة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 وقد تكثفت الهجمات في الأسابيع الأخيرة.
من جهة أخرى أسقطت القوات الروسية 13 مسيّرة كانت تستهدف شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا العام 2014، ليل الخميس الجمعة على ما أوضحت وزارة الدفاع مشيرة إلى عدم وقوع أضرار أو ضحايا.
وسبق أن شُنت هجمات عدة بمسيّرات على القرم التي تسعى كييف إلى استعادتها.
في المقابل تهاجم روسيا منطقة أوديسا على البحر الأسود منذ انسحابها من مبادرة البحر الأسود وهي اتفاقية كانت تسمح لكييف بتصدير الحبوب.
تاس: شويغو يتفقد القوات المشاركة في عملية أوكرانيا
نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها يوم الجمعة إن وزير الدفاع سيرجي شويجو زار المقر الرئيسي لمجموعة جيش "الوسط" المشاركة في الصراع الأوكراني.
وأضافت أن قائد المجموعة أندريه موردفيتشيف أطلع شويجو على مستجدات الوضع دون الكشف عن مكان الاجتماع.
أوكرانيا تهاجم قاعدة بحرية روسية قرب نوفوروسيسك
قالت وزارة الدفاع الروسية إن زورقين مسيرين أوكرانيين هاجما قاعدة بحرية روسية قرب ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود في ساعة مبكرة من يوم الجمعة وإن السفن الحربية الروسية دمرتهما.
ودفع الهجوم ميناء نوفوروسيسك، وهو ميناء رئيسي للصادرات الروسية، إلى وقف حركة جميع السفن بصفة مؤقتة، وفقا لما ذكره كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين الذي يدير محطة نفطية هناك.
وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها مجموعة محلية على الإنترنت ونشرها موقع أسترا الإلكتروني الإخباري الروسي حركة السفن قبالة الساحل وصوت إطلاق النار يأتي من اتجاه البحر.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن خدمات الطوارئ في نوفوروسيسك أكدت وقوع انفجارات وأضافت أنه جرى إبلاغ أجهزة الأمن. والميناء هو واحد من أكبر الموانئ على البحر الأسود.
روسيا تقول إنها صدت هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية على شبه جزيرة القرم
نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عشر طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم يوم الجمعة واعترضت ثلاث طائرات مسيرة أخرى باستخدام تدابير إلكترونية مضادة.
دول البلطيق ستستبدل الكهرباء الروسية بأخرى أوروبية بحلول 2025
أعلنت دول البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا الخميس أنها تعتزم فصل شبكاتها الكهربائية عن نظام تديره روسيا والاستعاضة عنه بالربط بشبكات الاتحاد الأوروبي بحلول مطلع العام 2025.
وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991، ورثت هذه الدول منشآت طاقة مرتبطة بروسيا. الا أن غزو أوكرانيا اعتبارا من شباط/فبراير 2022 دفع الكثير من دول أوروبا لفكّ ارتباطها بموسكو في مجال الطاقة.
وكانت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا المنضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، قررت في العام 2018 تحقيق المزامنة بين شبكاتها الكهربائية والنظام الأوروبي بعد ضمان تمويل ذلك من التكتل القاري.
ورأى رؤساء حكومات الدول الثلاث في بيان مشترك أن "استمرار ارتباط دول البلطيق بنظام BRELL الكهربائي الذي تديره روسيا، هو تهديد لأمن دول البلطيق في مجال الطاقة"، في إشارة الى نظام يربط الدول الثلاث بروسيا وبيلاروس الحليفة لها.
زيلينسكي يقرّ بأن القتال على الجبهة صعب لكن أوكرانيا "تهيمن"
أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بأن قواته تواجه قتالا صعبا في مواجهة القوات الروسية على طول خط الجبهة، إلا أن كييف "تهيمن" على رغم ذلك.
وقال زيلينسكي إن "المحتلين يحاولون وقف رجالنا بكل ما أوتوا من قوة. الهجمات شرسة للغاية"، مؤكدا أن القتال "صعب في كل مكان. لكن مهما فعل العدو، قوة أوكرانيا هي التي تهيمن".
أطلقت أوكرانيا هجوما مضادا في حزيران/يونيو لدحر القوات الروسية من الأراضي التي احتلتها في شرق البلاد وجنوبها، لكنها حققت مذاك تقدما متواضعا.
تحدّث زيلينسكي الخميس عن القتال الدائر في المناطق الرئيسية في ليمان وباخموت وأفدييفكا في شرق البلد، وكذلك على الجبهة الجنوبية.
في العام 2022، استعادت أوكرانيا مساحات شاسعة من الأراضي حول خيرسون وخاركيف في هجمات مضادة خاطفة. لكن القوات الأوكرانية تواجه حاليا دفاعات روسية صلبة.
بلينكن يتهم روسيا ب "الاعتداء" على نظام الغذاء العالمي
اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن روسيا أمام مجلس الأمن الدولي الخميس بـ "الابتزاز" بسبب انسحابها الأخير من مبادرة الحبوب الرئيسية.
وقال الوزير الاميركي الذي ترأس اجتماعا حول انعدام الأمن الغذائي أمام مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا إنه "يجب عدم تحويل الجوع سلاحا".
وذكر روسيا قائلا إن غزوها لأوكرانيا العام الماضي أدى إلى "اعتداء" على نظام الغذاء العالمي.
وأكد الوزير الاميركي "يتوجب على كل عضو في هذا المجلس وكل عضو في الأمم المتحدة أن يخبر موسكو بأنه كفى. يكفي استخدام البحر الأسود للابتزاز".
وتابع "كفى التعامل مع الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم على أنهم وسيلة ضغط. كفى هذه الحرب غير المبررة وغير المنطقية".
رفضت روسيا الشهر الماضي تمديد الاتفاق الذي سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب الذي أثر بشدة على الدول الفقيرة.
الاتفاق الذي وقع في تموز/يوليو 2022 بين أوكرانيا وروسيا برعاية تركيا والأمم المتحدة، هدفه التخفيف من خطر المجاعة في العالم من خلال ضمان وصول الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق رغم الحرب.
من جانبه أكد نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن العقوبات الغربية تؤثر على صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.
إدانة رجلين في روسيا في قضيتين تتعلقان بأوكرانيا
دين رجلان الخميس في روسيا في قضيتين تتعلقان بأوكرانيا، أحدهما بسبب رسائل دعم للبلد المجاور والآخر لرغبته في عبور الحدود والالتحاق بالجانب الأوكراني.
في القضية الأولى، حكمت محكمة مقاطعة لومونوسوف في منطقة لينينغراد (شمال غرب) على رجل الأعمال دميتري سكوريخين بالسجن لمدة عام ونصف العام بتهمة "تشويه سمعة" الجيش الروسي بشكل متكرر.
وقال محاميه دميتري غيراسيموف لوكالة فرانس برس إن موكله ظل "ثابتا" و"شجاعا جدا" رغم إدانته، مضيفا "لم يكن يعتقد أنه سيسجن".
وأشار غيراسيموف إلى أن سكوريخين سيستأنف الحكم.
ميدفيديف: روسيا جنّدت 230 ألف عسكري منذ بداية العام
أعلن الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف الخميس أن أكثر من 230 ألف شخص التحقوا بالجيش منذ بداية العام، بينما يتواصل غزو موسكو لأوكرانيا منذ ثمانية عشر شهراً.
وقال ميدفيديف خلال لقاء متلفز "من 1 كانون الثاني/يناير إلى 3 آب/أغسطس (...)، تم التعاقد مع أكثر من 231 ألف شخص".
وسبق لميدفيديف الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أنا أشار في أيار/مايو إلى أن الجيش جنّد حينها 120 ألف شخص.
ويحتاج الجيش الروسي إلى مجندين لتنفيذ هجومه في أوكرانيا.
ألمانيا تستبعد إرسال صواريخ بعيدة المدى الى أوكرانيا
استبعد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس مجددا الخميس تزويد أوكرانيا صواريخ توروس بعيدة المدى قائلا إنها "ليست على رأس الأولويات" في الوقت الراهن.
طلبت أوكرانيا من ألمانيا في أواخر أيار/مايو تزويدها صواريخ كروز من طراز توروس جو-أرض التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر لكن الحكومة رفضت الطلب حتى الآن.
وقال بيستوريوس خلال تفقد لواء مشاة جبلي في بافاريا "ما زلنا نرى أن هذه ليست على رأس أولوياتنا في الوقت الحالي".
وأضاف أن المخاوف بشأن إرسال صواريخ "ذات مدى خاص" إلى أوكرانيا "واضحة".
وأوضح "حلفاؤنا الأميركيون لا يسلمون صواريخ كروز هذه أيضا".