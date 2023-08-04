نائب رئيس أركان الجيش السابق: إسرائيل تتحول إلى دولة مظلمة عنصرية متطرفة كاهانية دينية طائفية

قال المسؤول السابق، ورئيس قادة حركة الأمن الإسرائيلية، "يمكن لأي شخص أن يرى أننا في طريقنا لأن نصبح دولة شريرة وكاهانية وعنصرية ودينية متطرفة من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط". وأضاف: "هذه هي رؤية بعض الوزراء في هذه الحكومة".

حذر نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق ماتان فلنائي من أن إسرائيل تتحول إلى دولة عنصرية ومتطرفة وكاهانية وشريرة. هذه التصريحات أدلى بها بعد ظهر الخميس لإذاعة 104.5FM الإسرائيلية.

وقال المسؤول السابق، ورئيس منظمة "قادة من أجل أمن إسرائيل"، "يمكن لأي شخص أن يرى أننا في طريقنا لأن نصبح دولة شريرة وكاهانية وعنصرية ودينية طائفية متطرفة من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط". وأضاف: "هذه هي رؤية بعض الوزراء في هذه الحكومة".

ورأى فلنائي أن هذا التوجه للدولة يتعارض مع إعلان الاستقلال الذي يعتبره القيمة الأكثر قدسية لإسرائيل.

كما أدان فلنائي هجمات التحالف الحكومي الأخيرة على قائد المنطقة الوسطى "الضفة الغربية" في الجيش الإسرائيلي الجنرال يهودا فوكس. فقد أثار عضو الكنيست عن حزب الليكود أفيشاي بورون جدلاً في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن اتهم الجنرال فوكس بتفضيل حياة الفلسطينيين على حياة الإسرائيليين.

وقال فلنائي إن هذه التصريحات، التي أثارت انتقادات من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه، "تضعف الحرب على الإرهاب".

وقال فلنائي رداً على سؤال حول جولة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي على حدود اسرائيل الشمالية مع لبنان وسط تصاعد التوتر "بادئ ذي بدء، أثق في رئيس الأركان هيرتسي هاليفي"، مضيفاً أن الجنرال حالياً في وضع "لم يمر على رئيس أركان في السابق، وسيعرف كيف يتعامل معه"، وأضاف فلنائي "لم يكن بحاجة لتلك الجولة لكنها أحد مكونات" الفوضى التي تتكشف في إسرائيل.