تخللتها اشتباكات مسلحة.. الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات بالضفة

بقلم: يورونيوز

شنت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها وذلك لأول مرة منذ عملية "بيت وحديقة" قبل حوالي شهر. ما أسفر عن اشتباكات مع مجموعة من المسلحين، بينما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات الجيش نفذت مداهمات في الضفة، تم خلالها اعتقال 9 فلسطينيين بشبهة حيازة أسلحة. وأضاف أنه تم ضبط أسلحة ووسائل قتالية، استعملت ضد القوات العسكرية والمستوطنين.

كما اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية قيادياً في كتائب جنين، وسط اشتباكات تخللها تبادل للنيران الحية خلال المداهمة. ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي وفق بيان رسمي.

وتركزت الاقتحامات في مناطق الخليل، وسلفيت، وجنين، تم خلالها اقتحام عشرات المنازل وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.