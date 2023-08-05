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تجدد التظاهرات في إسرائيل ضد خطة الإصلاح القضائي

تجدد المظاهرات في إسرائيل ضد الإصلاح القضائي
تجدد المظاهرات في إسرائيل ضد الإصلاح القضائي Copyright BERTILLE LAGORCE/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب

تجمع آلاف المتظاهرين السبت في تل أبيب، ولوّح بعضهم بالأعلام الإسرائيلية وهتفوا "ديموقراطية، ديموقراطية"، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

تظاهر آلاف الإسرائيليين السبت في تل أبيب ومدن أخرى ضد خطة الإصلاح القضائي التي وضعتها الحكومة اليمينية ويعتبرها المعارضون تهديدا للديموقراطية.

أدت حزمة الإصلاح إلى انقسام الإسرائيليين وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلد منذ أن كشف النقاب عنها في كانون الثاني/يناير الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة.

ويواصل المتظاهرون الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من خلال احتجاجات أسبوعية في أنحاء البلاد.

وتجمع آلاف المتظاهرين السبت في تل أبيب، ولوّح بعضهم بالأعلام الإسرائيلية وهتفوا "ديموقراطية، ديموقراطية"، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

تعتبر الحكومة أن الإصلاح الذي من شأنه أن يمنح السياسيين مزيدا من السلطة على القضاء، خطوة ضرورية لضمان توازن أفضل بين السلطات.

ويخشى المعارضون من أن يمهد الإصلاح الطريق لانحراف استبدادي.

أقر البرلمان الشهر الماضي أول بند رئيسي في حزمة الإصلاح، وهو يحد من الرقابة القضائية على بعض قرارات الحكومة.

وقال نتانياهو، الملاحق قضائيا بتهم فساد، إنه مستعد للتفاوض مع المعارضة رغم فشل جهود وساطة سابقة.

والمسار التشريعي متوقف حاليا ويستأنف مع عودة البرلمان من العطلة الصيفية في تشرين الأول/أكتوبر.

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