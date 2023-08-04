البحرين تبلُغ أعلى معدّل استهلاك للكهرباء في تاريخها

سجّلت البحرين، المملكة الخليجية الصغيرة، أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها، وسط طقس حار للغاية ومعدل رطوبة عال في منطقة الخليج التي تعاني من تبعات الإحتباس الحراري.

وبلغ حجم استهلاك الكهرباء في المملكة البحرينية 3798 ميغاوات، مقابل 3708 ميغاوات في العام الماضي، وفق ما نشرته هيئة الكهرباء والماء على منصة X (تويتر سابقا) يوم الخميس.

وفي رسم توضيحي نُشرعلى المنصة الرقميّة، أشارت الهيئة أنّ الحرارة بلغت 40,1 درجة مئوية، يوم الخميس، فيما وصلت نسبة الرطوبة إلى ما لا يقلّ عن 85 بالمئة. أمّا الجمعة، وصلت الحرارة إلى 46 درجة مئوية ونسبة الرطوبة إلى 75 بالمئة.

ولم تقدّم الهيئة سبباً للإستهلاك الكبير، لكنّها حثّت المواطنين على إتباع "أساليب ترشيد الكهرباء، والماء للحفاظ على الموارد الوطنية واستدامة الخدمات".

وتعرف منطقة الخليج الغنية بموارد الطاقة والمنتجة للنفط بصيفها الحار، وهي إحدى أكثر مناطق العالم تأثراً بظاهرة الإحتباس الحراري.

وتعد الحرارة الشّديدة في الخليج والرطوبة العالية مزيجاً خطيراً، ففي مثل هذه الظروف يكافح جسم الإنسان لتبريد نفسه عن طريق تبخير العرق على الجلد.

ومنطقة الخليج واحدة من الأماكن القليلة التي سجّلت مراراً درجات حرارة فوق 35 درجة مئوية بمقياس ترمومتر البُصيلة المخضّلة، وهي عتبة تحمّل الإنسان التي يمكن بعدها أن يكون الإجهاد الحراري قاتلا في غضون ساعات، بصرف النظر عن العمر والصحة واللياقة البدنية.

لذا، يحذّر الخبراء من أنّ التغيّر المناخي المتسارع سيجعل أجزاء من منطقة الخليج غير صالحة للعيش بحلول نهاية هذا القرن.

وتستضيف الإمارات، هذا العام، قمّة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) من أجل استجابة أفضل للإحتباس الحراري.