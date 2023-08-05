غادر وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا [إكواس] الذي سافر إلى النيجر لإيجاد مخرج للأزمة في فيها من دون نتيجة. فهل تتجه البلاد نحو تدخل عسكري؟
توقع رئيس النيجر محمّد بازوم المنتخب ديمقراطيا حصول "عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره" في حال نجاح المحاولة الانقلابيّة لإطاحته من السلطة داعيا الأسرة الدولية إلى تقديم المساعدة فيما توعد الانقلابيون كل من يشن "عدوانا" على البلاد "برد فوري".
وفي وقت متاخر من مساء الخميس أعلن الانقلابيون في بيان تُلي عبر التلفزيون إلغاء اتفاقيّات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا تتعلّق خصوصا بـ"تمركز" الكتيبة الفرنسيّة وبـ"وضع" الجنود الموجودين في إطار المعركة ضدّ الجهاديّين،
آخر التطورات الميدانية والسياسية والدبلوماسية في النيجر
باريس: إعادة النظر في نشر قوات مكافحة الإرهاب في الساحل غير مطروحة
قالت وزيرة خارجية فرنسا السبت لإذاعة فرنسا الدولية RFI إن إعادة النظر في نشر قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية في منطقة الساحل "ليست على جدول الأعمال"، مشككًة في قرار انقلابيي النيجر إلغاء اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا.
قالت كاترين كولونا "هذا ليس على جدول الأعمال، حتى لو تم تعليق هذا التعاون ... بسبب محاولات الانقلاب الجارية منذ أكثر من أسبوع في النيجر".
اكتست النيجر دورًا محوريًا في العمليات الفرنسية لمحاربة التنظيمات الإسلامية المتطرفة في منطقة الساحل منذ خروجها من مالي بطلب من المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد في صيف 2022.
شكلت النيجر في البداية قاعدة عبور للعمليات في مالي، قبل أن تستقبل القسم الأكبر من القوات الفرنسية في قاعدة جوية في نيامي. وسيكون انسحاب 1500 جندي فرنسي من النيجر بمثابة نكسة جديدة لباريس في حربها ضد الجهاديين.
وقالت كولونا إن المجتمع الدولي أجمع على المطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري "على الفور وقبل انتهاء المهلة التي حددتها دول المنطقة، وتصادف غدًا" الأحد.
وأضافت "لذلك أمامهم مهلة حتى يوم غد للتخلي عن هذه المغامرة، عن هذه المغامرات الشخصية وإعادة الديموقراطية إلى النيجر. ... لم تعد الانقلابات ضرورية ولم تعد مناسبة، هذا الانقلاب لا مبرر له، إنه غير مقبول".
تولى الرئيس السابق للحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني السلطة على رأس المجلس العسكري في 26 تموز/يوليو فيما الرئيس المنتخب محمد بازوم ما زال محتجزًا.
باريس تدعم جهود إيكواس لإحباط محاولة الانقلاب في النيجر
قالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم السبت إن باريس ستدعم بقوة جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لإحباط الانقلاب العسكري في النيجر.
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا كانت التقت رئيس وزراء النيجر وسفير النيجر في باريس يوم السبت.
#Niger | La Ministre @MinColonna a reçu le Premier Ministre du Niger Ouhoumoudou Mahamadou pour l’assurer du soutien déterminé de la France aux autorités constitutionnelles légitimes du pays. La CEDEAO, l’UA, l’ONU et l’UE demandent à l’unanimité le retour immédiat à l’ordre… pic.twitter.com/sD6IdvkWZY— France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) August 5, 2023
النيجر على صفيح ساخن مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية لإعادة الرئيس المخلوع بازوم
قال مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى "تم في هذا الاجتماع تحديد كل عناصر التدخل المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف ومتى سننشر القوة". وتابع موسى "إكواس لن تبلغ الانقلابيين متى وأين سنضرب"، مضيفاً أن ذلك "قرار عملاتي سيتخذه رؤساء دول" التكتل.
الولايات المتحدة تعلّق بعض برامج المساعدات لحكومة النيجر
تأتي الخطوة الأمريكية تزامناً مع إعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا [إكواس] الجمعة في ختام اجتماع لقادة جيوش دولها التوافق على خطة "لتدخل عسكري محتمل" ضد الانقلابيين.
رؤساء أركان جيوش دول "إكواس" وضعوا خطة "تدخل عسكري محتمل" في النيجر (المنظمة)
أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الجمعة في ختام اجتماع لرؤساء أركان جيوش دولها الأعضاء في أبوجا أنه تم "تحديد" الخطوط العريضة "لتدخل عسكري محتمل" ضد الانقلابيين في النيجر.
وقال مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى "تم في هذا الاجتماع تحديد كل عناصر التدخل العسكري المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف ومتى سننشر القوة".
باريس تتجاهل رفض الانقلابيين لاتفاقاتها العسكرية مع النيجر
علقت فرنسا الجمعة على إلغاء الانقلابيين في النيجر اتفاقات للتعاون العسكري مع باريس، مشدّدة على أنّ "وحدها سلطات النيجر الشرعية" مخوّلة فسخها.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية "تذكّر فرنسا بأن الإطار القانوني لتعاونها مع النيجر في مجال الدفاع يستند إلى اتفاقات أبرمت مع السلطات النيجرية الشرعية".
وأكدت أنّ فرنسا "تعترف شأنها في ذلك شأن كامل الأسرة الدولية، فقط" بهذه السلطات، مشيرةً إلى أنّها "أحيطت علماً" ببيان المجموعة العسكرية الانقلابية.
بالنسبة لباريس، تبقى الاتفاقات سارية، لكن غير مطبقة حاليًا لأن أفق التعاون مع الانقلابيين مسدود.
وقال مصدر دبلوماسي "تعاوننا العسكري توقف تماماً منذ الانقلاب".
النيجر هي المحور الأخير لقوة مكافحة الإرهاب الفرنسية في الساحل
تمثل النيجر المحور الأخير لمحاربة الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل بالنسبة لفرنسا التي تنشر فيها 1500 جندي بعد اضطرارها للخروج من مالي في صيف عام 2022، لكن الانقلابيين أعلنوا مساء الخميس في نيامي التخلي عن اتفاقات عسكرية عدة معها.
بعض هذه الاتفاقيات تنص بشكل خاص على شروط تمركز الكتيبة الفرنسية و"مكانة" الجنود المتواجدين في إطار مكافحة الجماعات الجهادية، وفق بيان صحفي تُلي على التلفزيون الوطني في النيجر.
وقال الكولونيل أمادو عبد الرحمن عضو المجلس العسكري الخميس "أمام موقف فرنسا اللامبالي" وردّ فعلها تجاه الوضع في النيجر "قرّر المجلس الوطني لحماية البلاد إبطال اتفاقيّات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع".
ردًا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة "تذكر فرنسا بأن الإطار القانوني لتعاونها مع النيجر في مجال الدفاع يستند إلى اتفاقات أبرمت مع سلطات النيجر الشرعية الوحيدة التي تعترف (بها فرنسا) شأنها في ذلك شأن كامل الأسرة الدولية".
والثلاثاء، قالت هيئة الأركان الفرنسية إن الانسحاب من النيجر "ليس على جدول الأعمال على الإطلاق".
برلين تدعو إلى مواصلة جهود الوساطة مع انقلابيي النيجر
دعت وزارة الخارجية الألمانية الجمعة إلى مواصلة "جهود الوساطة" مع المجلس العسكري في النيجر، بعد فشل وفد من غرب إفريقيا في تأمين عودة الحكومة المنتخبة إلى السلطة في البلاد.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين في إفادة صحافية "من المهم أن نُعطي مساحة لجهود الوساطة"، مضيفاً "نأمل في أن تؤدي إلى نهاية ناجحة... حلّ سياسي".
الكرملين: التدخل الأجنبي لن يحل الأزمة في النيجر
رأى الكرملين الجمعة أن التدخل الأجنبي لن يسمح بحل الأزمة في النيجر في وقت دعا فيه الرئيس المخلوع محمد بازوم واشنطن والأسرة الدولية إلى التحرك.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لصحافيين "من غير المرجح أن يسمح تدخل قوات من خارج المنطقة بتحسن الوضع" داعيا في الوقت ذاته إلى "العودة سريعا إلى النظام الدستوري".