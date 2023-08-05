شاهد: انتشار أمني حول مقر إقامة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بعد اعتقاله

يواجه خان، وهو نجم كريكت سابق، أكثر من 150 قضية منذ الإطاحة به في نيسان/أبريل العام الماضي في تهم يقول إن دوافعها سياسية.

أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى مقر إقامة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في لاهور بعد اعتقاله ، بعد أن أدانته محكمة في العاصمة بتهمة الكسب غير المشروع في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه،وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات.

يواجه خان، وهو نجم كريكت سابق، أكثر من 150 قضية منذ الإطاحة به في نيسان/أبريل العام الماضي في تهم يقول إن دوافعها سياسية.

ولم يكن خان حاضراً عند صدور الحكم السبت.

ورغم الانتشار الأمني حول مقر إقامة خان إلا أن هذا لم يمنع الناس من محاولة التجمهر في المنطقة.