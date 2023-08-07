هروب دب من قفص في عنبر شحن طائرة عراقية يتسبب بتأخيرات في مطار دبي الدولي

وكانت طائرة الخطوط الجوية العراقية متجهة إلى بغداد، لكنها تأخرت ساعة بسبب الحادث. وطُلب من الركاب النزول ليتمكن المختصون من تخدير الدب وإخراجه من الطائرة. عمل طاقم الطائرة مع السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أوفدت متخصصين للتعامل مع المشكلة.

واجه مسافرون في مطار دبي الدولي تأخيرات يوم الجمعة في مواعيد سفرهم، إثر هروب دب من قفص كان موضوعاً في عنبر الشحن على متن طائرة عراقية مغادرة.

اعلان

وكانت طائرة الخطوط الجوية العراقية متجهة إلى بغداد، لكنها تأخرت ساعة بسبب الحادث. وطُلب من الركاب النزول ليتمكن المختصون من تخدير الدب وإخراجه من الطائرة. عمل طاقم الطائرة مع السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أوفدت متخصصين للتعامل مع المشكلة.

من ناحيتها قالت الخطوط العراقية إنها ليست مسؤولة عن هروب الدب، في حين أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بفتح تحقيق في كيفية هروب الحيوان من القفص.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبطان الطائرة وهو يعتذر للركاب عن تأخير إقلاعها يوم الجمعة بسبب هروب الدب من قفصه في عنبر الشحن.

وأكدت الخطوط الجوية العراقية، السبت، أن إجراءات نقل الدب تمت وفق القانون والإجراءات والمعايير المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا)، وأضافت أن الدب كان يُنقل من بغداد إلى دبي. إلا أن مسؤولاً في الشركة أكد الأحد، أن الدب كان يُنقل إلى العاصمة العراقية. ورفض المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث عن الأمر علناً، ذكر اسم صاحب الحيوان.

رفض مطار دبي الدولي، أكثر المطارات العالمية ازدحاما بالسفر الدولي، التعليق.

لكن لماذا كان هناك دب على متن طائرة؟

أصبحت تربية الحيوانات المفترسة كحيوانات أليفة في العراق - وخاصة في بغداد - تحظى بشعبية بين الأثرياء.

تكافح السلطات لتطبيق الأحكام القانونية لحماية الحيوانات البرية. دعت شرطة بغداد المواطنين في السابق إلى مساعدة السلطات في منع إطلاق مثل هذه الحيوانات في شوارع المدينة، أو منع أن ينتهي بها الأمر كوجبات غريبة في المطاعم من خلال الإبلاغ عن مثل هذه الحالات.