"كانت تنقل ثلاثة كيلوغرامات من الكوكايين".. مشتبه بها تفتح النار على ضابطة جمارك في مطار باريس

بقلم: يورونيوز

تمكن عنصر آخر من الجمارك من الحؤول دون وقوع إصابات أكثر خطورة بعد أن ضرب الجانية على ذراعها وأرغمها على إطلاق النار دون المستوى الذي كانت تعتزم استهدافه بحسب ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.

وكانت إجراءات التفتيش الجمركي قد كشفت أن المهربة المفترضة "كانت تنقل ثلاثة كيلوغرامات من الكوكايين في أمتعتها".

وأُوقفت المشتبه بها وهي في العشرينات من العمر، ويجري التحقيق معها بشبهة محاولة القتل العمد لمسؤول رسمي وانتهاك قوانين مكافحة المخدرات، بحسب المدعين.

وذكرت مجلة "فالور أكتويل" الإخبارية التي كانت أول من أفاد عن الخبر، أن ضابطة الجمارك نقلت إلى المستشفى لكن حياتها ليست في خطر.

ووقعت الحادثة عندما كانت الضابطة ترافق الشابة إلى المراحيض.

وتمكن عنصر آخر من الجمارك من الحؤول دون وقوع إصابات أكثر خطورة بعد أن ضرب الجانية على ذراعها وأرغمها على إطلاق النار دون المستوى الذي كانت تعتزم استهدافه، وفق المجلة.