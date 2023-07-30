شاهد: يوم أسود في الدول الأوروبية بسبب العطلة الصيفية.. اكتظاظ المطارات وازدحام الطرقات

بقلم: يورونيوز

في ألمانيا، بدأت العطلات في الأقاليم الجنوبية، مثل بايرن وبادن فيورتنبرغ. ومع بداية العطلة، يُسافر المصطافون جنوبًا، ومن بين الطرق التي تشهد عبور المصطافين طرق سالزبورغ في النمسا.

تشهد الطرقات السريعة على مستوى جميع دول الاتحاد الأوروبي إكتظاظا كبيرا نظرا لتنقل العائلات من مكان لآخر على أمل تمضية أوقات ممتعة خلال العطلة الصيفية حيث يُفضل أغلبية مواطني الاتحاد الأوروبي عطلة الصيف للسفر والتنقل إلى أماكن أبعد على شاطئ البحر أو الجبل أو لدى الأهل والأقارب.

يوم "سبت أسود" بالنسبة للطرق الأوروبية في إشارة إلى الإكتظاظ المسجل على مستوى الطرقات حيث يهرع مواطني العديد من البلدان لقضاء العطلة الصيفية، مما يتسبب في اختناقات مرورية في كل مكان.

في ألمانيا، بدأت العطلات في الأقاليم الجنوبية، مثل بايرن وبادن فيورتنبرغ. ومع بداية العطلة، يُسافر المصطافون جنوبًا، ومن بين الطرق التي تشهد عبور المصطافين طرق سالزبورغ في النمسا. تمّ تسجيل اختناقات مرورية خصوصا على طريق تاورن السريع.

وفي المملكة المتحدة، سافر أكثر من 17 ألف شخص صباح يوم السبت عبر ميناء دوفر باتجاه فرنسا. وقد انتظر ركاب العبارة لساعات لعبور حركة المرور على الحدود. وحذر المسؤولون من أن وقت الانتظار قد يصل إلى ساعتين عند الوصول للميناء.

في فرنسا وحدها وصل طول الاختناقات المرورية إلى ألف كيلومتر يوم السبت. موجة الحرّ الكبيرة ألقت بظلالها على الوضع، فقد تسببت الحرارة في اضطراب مروري في محطة مونبارناس للقطارات في باريس.