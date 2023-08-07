نجم برشلونة والمنتخب الإسباني سابقاً إنييستا يقترب من الانضمام لنادي الإمارات

شكل أندريس إنييستا مع مواطنه المايسترو تشافي هرنانديس والأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثياً رائعاً قاد برشلونة إلى الأمجاد.

اقترب النجم السابق لمنتخب إسبانيا وبرشلونة أندريس إنييستا من التوقيع مع نادي الإمارات الإماراتي لكرة القدم.

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ودعا الفريق الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى في بيان إلى استقبال اللاعب الذي احتفل في أيار/مايو الماضي بعيد ميلاده الـ39، مساء الإثنين دون الإعلان عن التعاقد معه رسمياً.

لكن مصدراً في النادي رفض الكشف عن اسمه، أكد لوكالة فرانس برس أن "إنييستا يقترب بالفعل ليكون لاعباً في صفوف الإمارات".

وأعلن إنييستا في أيار/مايو رحيله عن فيسيل كوبي الياباني بعد خمسة أعوام قضاها في صفوف الفريق منذ انتقاله إليه في 2018 قادماً من برشلونة.

لكن الفائز مع إسبانيا بلقب كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا رفض فكرة الاعتزال، وقال لدى سؤاله عن وجهته المقبلة "لا أعرف لكني اشعر بأني قادر على مواصلة اللعب".

وعرف إنييستا قمة مسيرته مع برشلونة الذي انضم اليه عام 1996 وصعد لفريقه الأول في 2002 وشكل لاحقاً مع مواطنه تشافي هرنانديس والأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثياً رائعاً قاد الفريق الكتالوني الى حقبة ذهبية.

وفاز إنييستا مع برشلونة بـ32 لقباً، أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني 9 مرات.