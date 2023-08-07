فرنسا تعلن حلّ حزب سياسي يميني كاثوليكي متشدد

ينتمي الحزب إلى تيار فكري يعرف بالتيار التكاملي، وهو التيار الداعي إلى أن يكون الإيمان الكاثوليكي أساس القانون العام والسياسة العامة داخل أي مجتمع يشكل فيه الكاثوليك الأكثرية. ومؤخراً دعا أحد المسؤولين فيه إلى تجريد الفرنسيين اليهود من الجنسية الفرنسية.

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الإثنين إنه أمر الأجهزة المختصة بحلّ حزب "سيفيتاس" اليميني التكاملي المتطرف.

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وبدأ "سيفيتاس" كجمعية عام 1999 ثم أصبح حزباً في عام 2016، واشتهر بشكل خاص بتحركات قام بها ضد الأعمال الفنية الذي يعتبرها تجديفية وضدّ زواج المثليين.

وينتمي الحزب إلى تيار فكري يعرف بالتيار التكاملي، وهو التيار الداعي إلى أن يكون الإيمان الكاثوليكي أساس القانون العام والسياسة العامة داخل أي مجتمع يشكل فيه الكاثوليك الأكثرية.

وكان أحد أعضاء في الحزب دعا خلال مؤتمر سنوي إلى تجريد اليهود الفرنسيين من الجنسية الفرنسية، الأمر الذي وصفه درمانان بغير المقبول.

وأضاف دارمانان أن "لا مكان لمعاداة السامية في بلادنا" مندداً بالتصريحات التي صدرت عن الحزب ومشيراً إلى أن وزارته ستتواصل مع الادعاء العام بهدف فتح قضية.

ويعمل حزب "سيفيتاس" لنشر المسيحية بشكل أوسع في فرنسا والاتحاد الأوروبية ويعتبر نفسه حركة اجتماعية وسياسية لـ"اللوبي الكاثوليكي التقليدي".