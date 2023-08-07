بهدف تخفيف العزلة الدولية.. وزير الخارجية الإيراني يزور اليابان

أعرب هاياشي في آخر اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني عن رغبة اليابان في إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015 والمتوقف منذ انسحاب الولايات المتحدة منه.

يجري وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الاثنين في طوكيو محادثات مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية في وقت تسعى فيه إيران إلى تخفيف عزلتها على الساحة الدولية.

وذكرت محطة "تي بي اس" التلفزيونية اليابانية أن الوزير الإيراني سيلتقي بعد ذلك رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

ولم تحصل لقاءات شخصية على هذا المستوى بين طهران وطوكيو في اليابان منذ العام 2019.

مع أنها حليفة الولايات المتحدة وعضو في مجموعة السبع، تقيم اليابان علاقات ودية مع إيران رغم العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران اعتبارا من العام 2018، بعد انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

ويتوقع ان تدعو اليابان الاثنين إيران مجددا إلى التوقف عن إرسال أسلحة إلى روسيا على ما أوضحت محطة "تي بي اس" نقلا عن مصادر حكومية يابانية عدة.

وكان هاياشي أعرب في آخر اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني في نيسان/أبريل مجددا عن رغبة اليابان في إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015 والمتوقف منذ انسحاب الولايات المتحدة منه.

وبدأت إيران والقوى الكبرى، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، مفاوضات لإحياء الاتفاق منذ نيسان/أبريل 2021. لكن المباحثات التي جرت بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، وصلت الى طريق مسدود في صيف 2022.